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4 июня 2017, 15:38 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Николай Вылегжанин покидает юниорские соревнования

Российский теннисист Николай Вылегжанин, проиграл австрийцу Юрию Родионову, занимающему 820-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 2/6 на старте Открытого первенства Франции среди юниоров.

Российский теннисист Николай <span class=error>Вылегжанин</span> проиграл австрийцу Юрию <span class=error>Родионову</span> занимающему 820-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 2/6 на старте Открытого первенства Франции среди юниоров. Увеличить
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За 1 час 1 минуту матча 17-летний Вылегжанин один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка, а 18-летний Родионов выполнил один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующий соперник Родионова на «Ролан Гаррос» определится позднее.
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Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах нанёс поражение своему соотечественнику Роберто Баутисте-Агуту, занимающему 18-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2, 6/2 в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
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