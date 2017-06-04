«Ролан Гаррос». Николай Вылегжанин покидает юниорские соревнования

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За 1 час 1 минуту матча 17-летний Вылегжанин один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка, а 18-летний Родионов выполнил один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующий соперник Родионова на «Ролан Гаррос» определится позднее.