Россиянин Хачанов сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Встреча состоялась 4 июня и завершилась победой Хачанова со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа. Матч прерывался из-за дождя.

21-летний Хачанов занимает 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В предыдущем матче он обыграл чеха Томаша Бердыха.

В 1/8 финала россиянин сыграет с первой ракеткой мира Марреем, обыгравшим аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 7:6, 7:5, 6:0. Их встреча состоится 5 июня и начнется в 12:00 мск.

Британец уже выбивал россиян из нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос». 30 мая Маррей оказался сильнее Андрея Кузнецова в матче первого круга.

«Ролан Гаррос"-2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.