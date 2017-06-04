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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974291/
4 июня 2017, 15:29 | Теннис | Lenta.Ru

Россиянин Хачанов сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Иснера в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» и вышел в 1/8 финала, где встретится с британцем Энди Марреем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> обыграл американца Джона <span class=error>Иснера</span> в матче четвертого круга <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> и вышел в 1/8 финала где встретится с британцем <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span>. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру. Увеличить
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Встреча состоялась 4 июня и завершилась победой Хачанова со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа. Матч прерывался из-за дождя.

21-летний Хачанов занимает 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В предыдущем матче он обыграл чеха Томаша Бердыха.

В 1/8 финала россиянин сыграет с первой ракеткой мира Марреем, обыгравшим аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 7:6, 7:5, 6:0. Их встреча состоится 5 июня и начнется в 12:00 мск.

Британец уже выбивал россиян из нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос». 30 мая Маррей оказался сильнее Андрея Кузнецова в матче первого круга.

«Ролан Гаррос"-2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.
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