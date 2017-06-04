Вероника Сепеде Роиг стала участницей четвёртого круга French Open

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Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Сепеде Роиг четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Дуке-Марино допустила шесть двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Парагвая.

В четвёртом круге Roland Garros Сепеде Роиг предстоит поединок с чешкой Каролиной Плишковой.