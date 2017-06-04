Вероника Сепеде Роиг стала участницей четвёртого круга French Open
97-я ракетка мира, парагвайка Вероника Сепеде Роиг, взяла верх над колумбийкой Марианой
Дуке-Марино, занимающей 115-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (2), 6/3 в третьем круге «Ролан Гаррос».
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Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Сепеде Роиг четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвёртом круге Roland Garros Сепеде Роиг предстоит поединок с чешкой Каролиной Плишковой.
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