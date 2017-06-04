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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974208/
4 июня 2017, 15:09 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Сепеде Роиг стала участницей четвёртого круга French Open

97-я ракетка мира, парагвайка Вероника Сепеде Роиг, взяла верх над колумбийкой Марианой Дуке-Марино, занимающей 115-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (2), 6/3 в третьем круге «Ролан Гаррос».

97-я ракетка мира парагвайка Вероника <span class=error>Сепеде</span> <span class=error>Роиг</span> взяла верх над колумбийкой <span class=error>Марианой</span> <nobr>Дуке-Марино</nobr> занимающей 115-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 7/6 (2) 6/3 в третьем круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Сепеде Роиг четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Дуке-Марино допустила шесть двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Парагвая.

В четвёртом круге Roland Garros Сепеде Роиг предстоит поединок с чешкой Каролиной Плишковой.
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