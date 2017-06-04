Елена Рыбакина с победы стартовала на «мэйджоре» в Париже среди юниоров
543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, обыграла японку Анри Нагату со счётом 7/5, 6/1 на старте юниорского French Open.
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующая соперница Рыбакиной на Открытом первенстве Франции среди юниоров определится позже.
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