Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29974207/
4 июня 2017, 15:09 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина с победы стартовала на «мэйджоре» в Париже среди юниоров

543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, обыграла японку Анри Нагату со счётом 7/5, 6/1 на старте юниорского French Open.

543-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> обыграла японку Анри <span class=error>Нагату</span> со счётом 7/5 6/1 на старте <span class=error>юниорского</span> French <span class=error>Open</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница из Японии дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующая соперница Рыбакиной на Открытом первенстве Франции среди юниоров определится позже.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 июня

Елена Рыбакина с победы стартовала на "мэйджоре" в Париже среди юниоров

Вероника Сепеде Роиг стала участницей четвёртого круга French Open

Roland Garros. Карен Хачанов взял верх над Джоном Иснером