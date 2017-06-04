Елена Рыбакина с победы стартовала на «мэйджоре» в Париже среди юниоров

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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница из Японии дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующая соперница Рыбакиной на Открытом первенстве Франции среди юниоров определится позже.