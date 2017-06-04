Roland Garros. Карен Хачанов взял верх над Джоном Иснером

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За 3 часа матча 21-летний Хачанов сделал восемь эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Иснер 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Хачанов сразится с британцем Энди Марреем.