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4 июня 2017, 14:59 | Теннис | GoTennis.ru

Roland Garros. Карен Хачанов взял верх над Джоном Иснером

53-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, одержал победу над американцем Джоном Иснером, занимающим 22-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/3, 6/7 (5), 7/6 (3) в третьем круге «мэйджора» в Париже.

53-я ракетка мира россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> одержал победу над американцем Джоном <span class=error>Иснером</span> занимающим 22-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (1) 6/3 6/7 (5) 7/6 (3) в третьем круге мэйджора в Париже. Увеличить
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За 3 часа матча 21-летний Хачанов сделал восемь эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Иснер 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Хачанов сразится с британцем Энди Марреем.
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