Roland Garros. Карен Хачанов взял верх над Джоном Иснером
53-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, одержал победу над американцем Джоном Иснером, занимающим 22-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/3, 6/7 (5), 7/6 (3) в третьем круге «мэйджора» в Париже.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 3 часа матча 21-летний Хачанов сделал восемь эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Хачанов сразится с британцем Энди Марреем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter