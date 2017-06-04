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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974061/
4 июня 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролин Возняцки

Девятая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/4, 2/6 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

Девятая ракетка мира россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> уступила датчанке <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA со счётом 1/6 6/4 2/6 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Кузнецова дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 7:6 в пользу датчанки.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Возняцки скрестит ракетки с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур.
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