Париж. Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролин Возняцки
Девятая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, уступила датчанке Каролин Возняцки, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/4, 2/6 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Кузнецова дважды ошиблась при подаче и реализовала три
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Возняцки скрестит ракетки с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур.
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