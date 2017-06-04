Париж. Светлана Кузнецова в трёх сетах проиграла Каролин Возняцки

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Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Кузнецова дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 7:6 в пользу датчанки.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Возняцки скрестит ракетки с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур.