French Open. Каролина Плишкова сломила сопротивление Карины Виттхёфт
Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах одолела немку Карину Виттхёфт, занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 в третьем раунде Открытого первенства Франции.
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За 1 час 9 минут матча 25-летняя Плишкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертом круге Roland Garros Плишкова скрестит ракетки с победительницей матча между парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг и колумбийкой Марианой
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