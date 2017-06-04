Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29973805/
4 июня 2017, 13:52 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Каролина Плишкова сломила сопротивление Карины Виттхёфт

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах одолела немку Карину Виттхёфт, занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 в третьем раунде Открытого первенства Франции.

Третья ракетка мира чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> в двух сетах одолела немку Карину Виттхёфт занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/1 в третьем раунде Открытого первенства Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 9 минут матча 25-летняя Плишкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 22-летняя Виттхёфт один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертом круге Roland Garros Плишкова скрестит ракетки с победительницей матча между парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг и колумбийкой Марианой Дуке-Марино.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 июня

French Open. Каролина Плишкова сломила сопротивление Карины Виттхёфт

Ален Авидзба не смог доиграть стартовый поединок юниорского Roland Garros

Париж. Кеи Нишикори в пяти сетах одолел Хён Чона