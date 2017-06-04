French Open. Каролина Плишкова сломила сопротивление Карины Виттхёфт

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За 1 час 9 минут матча 25-летняя Плишкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 22-летняя Виттхёфт один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.