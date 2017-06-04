Ален Авидзба не смог доиграть стартовый поединок юниорского Roland Garros
885-я ракетка мира, россиянин Ален Авидзба, снялся с матча против американца Брайана Черноха на старте «Ролан Гаррос» среди юниоров. Поединок завершился при счёте 3/5.
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Встреча длилась 42 минуты. За это время 17-летний Авидзба сделал один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один
Следующий соперник Черноха на юниорском French Open определится позже.
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