Ален Авидзба не смог доиграть стартовый поединок юниорского Roland Garros

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Встреча длилась 42 минуты. За это время 17-летний Авидзба сделал один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его ровесник из США отметился только двумя брейками. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующий соперник Черноха на юниорском French Open определится позже.