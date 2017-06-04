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https://sport.mail.ru/news/tennis/29973732/
4 июня 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Ален Авидзба не смог доиграть стартовый поединок юниорского Roland Garros

885-я ракетка мира, россиянин Ален Авидзба, снялся с матча против американца Брайана Черноха на старте «Ролан Гаррос» среди юниоров. Поединок завершился при счёте 3/5.

885-я ракетка мира россиянин Ален <span class=error>Авидзба</span> снялся с матча против американца <span class=error>Брайана</span> <span class=error>Черноха</span> на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> среди юниоров. Поединок завершился при счёте 3/5. Увеличить
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Встреча длилась 42 минуты. За это время 17-летний Авидзба сделал один эйс, ни разу не ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его ровесник из США отметился только двумя брейками. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующий соперник Черноха на юниорском French Open определится позже.
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