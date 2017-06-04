Анастасия Севастова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции
19-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, в двух сетах проиграла хорватке Петра Мартич, занимающей 290-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 1/6 в третьем круге «Ролан Гаррос».
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Матч продолжался 48 минут. За это время 27-летняя Севастова не отметилась ни подачами навылет, ни двойными ошибками, ни брейками, а её 26-летняя соперница выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвёртом круге Открытого первенства Франции Мартич сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с полькой Магдой Линетт.
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