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https://sport.mail.ru/news/tennis/29973651/
4 июня 2017, 13:24 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Кеи Нишикори в пяти сетах одолел Хён Чона

Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, переиграл представителя Южной Кореи Хён Чона, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4, 6/7 (4), 0/6, 6/4 в третьем раунде French Open.

Девятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> переиграл представителя Южной Кореи <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чона</span> занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/4 6/7 (4) 0/6 6/4 в третьем раунде French <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. За это время они выполнили по семь эйсов и реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 27-летний Нишикори допустил три двойные ошибки, а его 21-летний соперник — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Нишикори сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
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