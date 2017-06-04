Париж. Кеи Нишикори в пяти сетах одолел Хён Чона
Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, переиграл представителя Южной Кореи Хён Чона, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4, 6/7 (4), 0/6, 6/4 в третьем раунде French Open.
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Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. За это время они выполнили по семь эйсов и реализовали по шесть
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Нишикори сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
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