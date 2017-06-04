Париж. Кеи Нишикори в пяти сетах одолел Хён Чона

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Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. За это время они выполнили по семь эйсов и реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 27-летний Нишикори допустил три двойные ошибки, а его 21-летний соперник — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Нишикори сразится с испанцем Фернандо Вердаско.