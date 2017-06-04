Энди Маррей: Во время ударов Дел Потро издаёт очень мужественный рык

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«Не могу объяснить, почему я так делал. Да и какая собственно разница? В этом нет ничего особенного. Если я что-то говорю во время матча, вы всегда спрашиваете, что я говорил. Если молчу, то вы обязательно спросите почему. Что вы хотите услышать? Это все не имеет никакого значения.

Что касается Дель Потро, то он во время ударов издаёт очень мужественный рык, — приводит слова Маррея Sport 360.