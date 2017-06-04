Энди Маррей: Во время ударов Дел Потро издаёт очень мужественный рык
Британец Энди Маррей ответил на вопрос, почему он часто прикладывал палец к губам во время матча третьего круга «Ролан Гаррос», а также прокомментировал громкие звуки, которые издавал его соперник, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро во время поединка.
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«Не могу объяснить, почему я так делал. Да и какая собственно разница? В этом нет ничего особенного. Если я
Что касается Дель Потро, то он во время ударов издаёт очень мужественный рык, — приводит слова Маррея Sport 360.
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