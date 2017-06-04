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4 июня 2017, 10:38 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Во время ударов Дел Потро издаёт очень мужественный рык

Британец Энди Маррей ответил на вопрос, почему он часто прикладывал палец к губам во время матча третьего круга «Ролан Гаррос», а также прокомментировал громкие звуки, которые издавал его соперник, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро во время поединка.

Британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> ответил на вопрос почему он часто прикладывал палец к губам во время матча третьего круга <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> а также прокомментировал громкие звуки которые издавал его соперник аргентинец Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> во время поединка. Увеличить
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«Не могу объяснить, почему я так делал. Да и какая собственно разница? В этом нет ничего особенного. Если я что-то говорю во время матча, вы всегда спрашиваете, что я говорил. Если молчу, то вы обязательно спросите почему. Что вы хотите услышать? Это все не имеет никакого значения.

Что касается Дель Потро, то он во время ударов издаёт очень мужественный рык, — приводит слова Маррея Sport 360.
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