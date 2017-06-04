Сара Эррани выступит в квалификации турнира WTA 125k в Боле

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о выступлении российских спортсменов на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции. Эксперт отметил, что Светлана Кузнецова достойна завоевать титул, заявил, что Карен Хачанов и Дарья Касаткина имеют хорошие перспективы, а также посетовал на неоптимальную физическую готовность Анастасии Павлюченковой.