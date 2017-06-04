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https://sport.mail.ru/news/tennis/29972531/
4 июня 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

Сара Эррани выступит в квалификации турнира WTA 125k в Боле

Итальянка Сара Эррани взяла wild card в квалификацию турнира WTA 125k, который пройдёт в хорватском городе Бол с 6 по 11 июня.

Итальянка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Эррани</span> взяла <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в квалификацию турнира WTA 125k который пройдёт в хорватском городе <span class=error>Бол</span> с 6 по 11 июня. Увеличить
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Напомним, что на Открытом чемпионате Франции итальянская теннисистка успешно прошла квалификационный отбор и добралась до второго круга соревнований, где уступила француженке Кристине Младенович.
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