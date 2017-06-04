Сара Эррани выступит в квалификации турнира WTA 125k в Боле
Итальянка Сара Эррани взяла wild card в квалификацию турнира WTA 125k, который пройдёт в хорватском городе Бол с 6 по 11 июня.
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Напомним, что на Открытом чемпионате Франции итальянская теннисистка успешно прошла квалификационный отбор и добралась до второго круга соревнований, где уступила француженке Кристине Младенович.
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