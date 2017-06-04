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https://sport.mail.ru/news/tennis/29972409/
4 июня 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос заплатил больше всех штрафов на Открытом первенстве Франции-2017

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала список теннисистов, которые заплатили больше всего штрафов на текущем турнире. Об этом сообщает издание Sport 360.

<nobr>Пресс-служба</nobr> <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> опубликовала список теннисистов которые заплатили больше всего штрафов на текущем турнире. Об этом сообщает издание Sport 360. Увеличить
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У мужчин лидером по этому показателю стал австралиец Ник Киргиос, которому пришлось отдать 6 тысяч долларов за сломанную ракетку и неспортивное поведение. 5 тысяч долларов лишился испанец Давид Феррер за разбитую ракетку и нецензурные выражения. Хорват Борна Чорич заплатил 3 тысячи долларов за порчу ракеток. Россиянин Даниил Медведев также был оштрафован на 2,5 тысячи долларов за использование ругательств во время матча.

У женщин больше всего штрафов выплатила словачка Доминика Цибулкова, которую оштрафовали на 3 тысячи долларов за подсказки тренера. В список провинившихся также попала россиянка Вероника Кудерметова, которая лишилась тысячи долларов за неспортивное поведение.

На данный момент представители ATP-Тура заплатили $44,500 штрафов, а WTA-Тура — только $10,000.
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