Ник Киргиос заплатил больше всех штрафов на Открытом первенстве Франции-2017

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У мужчин лидером по этому показателю стал австралиец Ник Киргиос, которому пришлось отдать 6 тысяч долларов за сломанную ракетку и неспортивное поведение. 5 тысяч долларов лишился испанец Давид Феррер за разбитую ракетку и нецензурные выражения. Хорват Борна Чорич заплатил 3 тысячи долларов за порчу ракеток. Россиянин Даниил Медведев также был оштрафован на 2,5 тысячи долларов за использование ругательств во время матча.

У женщин больше всего штрафов выплатила словачка Доминика Цибулкова, которую оштрафовали на 3 тысячи долларов за подсказки тренера. В список провинившихся также попала россиянка Вероника Кудерметова, которая лишилась тысячи долларов за неспортивное поведение.