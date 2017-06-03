Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресенье
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Матч третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн) между россиянином Кареном Хачановым и американцем Джоном Изнером, «посеянным» на турнире под 21-м номером, приостановлен после окончания первого сета и будет доигран в воскресенье
из-за дождя.
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В первом сете победу одержал российский теннисист со счетом 7:6 (7:1). В 1/8 финала победитель этого матча сыграет с первой «ракеткой» мира британцем Энди Марреем.
Все матчи на Открытом чемпионате Франции были остановлены
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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