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https://sport.mail.ru/news/tennis/29970440/
3 июня 2017, 20:47 | Теннис | ТАСС

Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресенье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Матч третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн) между россиянином Кареном Хачановым и американцем Джоном Изнером, «посеянным» на турнире под 21-м номером, приостановлен после окончания первого сета и будет доигран в воскресенье из-за дождя.

В первом сете победу одержал российский теннисист со счетом 7:6 (7:1) Увеличить
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В первом сете победу одержал российский теннисист со счетом 7:6 (7:1). В 1/8 финала победитель этого матча сыграет с первой «ракеткой» мира британцем Энди Марреем.

Все матчи на Открытом чемпионате Франции были остановлены из-за непогоды и будут доиграны в воскресенье. 4 июня в Париже ожидается ясная погода на протяжении всего дня.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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