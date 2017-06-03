Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресенье

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В первом сете победу одержал российский теннисист со счетом 7:6 (7:1). В 1/8 финала победитель этого матча сыграет с первой «ракеткой» мира британцем Энди Марреем.

Все матчи на Открытом чемпионате Франции были остановлены из-за непогоды и будут доиграны в воскресенье. 4 июня в Париже ожидается ясная погода на протяжении всего дня.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.