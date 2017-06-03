Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову
Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос», победив американку Катрин Беллис в трёх партиях — 6:2, 2:6, 6:3.
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Накануне поединок был прерван
Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Возняцки выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и 30 невынужденных, 26 раз пробила навылет и реализовала 5
За выход в четвертьфинал датчанка поспорит со Светланой Кузнецовой.
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