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https://sport.mail.ru/news/tennis/29969517/
3 июня 2017, 17:28 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос», победив американку Катрин Беллис в трёх партиях — 6:2, 2:6, 6:3.

Датчанка Каролина <span class=error>Возняцки</span> пробилась в четвёртый круг <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> победив американку <span class=error>Катрин</span> <span class=error>Беллис</span> в трёх партиях — 6:2 2:6 6:3. Увеличить
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Накануне поединок был прерван из-за дождя и темноты при счёте 6:2, 2:5. После возвращения на корт Беллис смогла подать на сет, но в решающей партии Возняцки оказалась сильнее.

Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Возняцки выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и 30 невынужденных, 26 раз пробила навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Беллис 4 двойные, 23 «виннерса», 34 невынужденные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал датчанка поспорит со Светланой Кузнецовой.
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