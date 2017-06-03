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https://sport.mail.ru/news/tennis/29969439/
3 июня 2017, 17:23 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Британец Энди Маррей (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (29) со счётом 7:6 (10:8), 7:5, 6:0.

Британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции победил аргентинца <nobr>Хуана-Мартина</nobr> <span class=error>дель</span> <span class=error>Потро</span> (29) со счётом 7:6 (10:8) 7:5 6:0. Увеличить
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Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. 30-летний уроженец Данблейна активно выиграл 44 розыгрыша и допустил 22 невынужденных ошибки, а его оппонент сделал 35 «виннерсов» при 43 невынужденных.

За выход в четвертьфинал Маррей поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером (21).
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