Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции

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Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. 30-летний уроженец Данблейна активно выиграл 44 розыгрыша и допустил 22 невынужденных ошибки, а его оппонент сделал 35 «виннерсов» при 43 невынужденных.

За выход в четвертьфинал Маррей поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером (21).