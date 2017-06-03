Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции
Британец Энди Маррей (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции победил аргентинца
Хуана-Мартина дель Потро (29) со счётом 7:6 (10:8), 7:5, 6:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. 30-летний уроженец Данблейна активно выиграл 44 розыгрыша и допустил 22 невынужденных ошибки, а его оппонент сделал 35 «виннерсов» при 43 невынужденных.
За выход в четвертьфинал Маррей поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером (21).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter