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3 июня 2017, 17:14 | Теннис | Чемпионат.com

Вердаско разгромил Куэваса и вышел в четвёртый круг ТБШ в Париже

Испанец Фернандо Вердаско в третьем круге «Ролан Гаррос» уверенно переиграл уругвайца Пабло Куэваса (22) со счётом 6:2, 6:1, 6:3.

Испанец <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> в третьем круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уверенно переиграл уругвайца <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэваса</span> (22) со счётом 6:2 6:1 6:3. Увеличить
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Продолжительность поединка составила всего 1 час 33 минуты. 33-летний мадридец, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, совершил 31 «виннерс», 15 невынужденных ошибок и 8 брейков, а его соперник активно выиграл 10 розыгрышей при 27 невынужденных и 2 брейках.

В четвёртом круге Вердаско сыграет либо с японцем Кеем Нисикори (8), либо с корейцем Чхун Хёном. Этот матч проходит сейчас на корте № 1.
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