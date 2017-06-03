Вердаско разгромил Куэваса и вышел в четвёртый круг ТБШ в Париже

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Продолжительность поединка составила всего 1 час 33 минуты. 33-летний мадридец, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, совершил 31 «виннерс», 15 невынужденных ошибок и 8 брейков, а его соперник активно выиграл 10 розыгрышей при 27 невынужденных и 2 брейках.

В четвёртом круге Вердаско сыграет либо с японцем Кеем Нисикори (8), либо с корейцем Чхун Хёном. Этот матч проходит сейчас на корте № 1.