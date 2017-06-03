Касаткина проиграла в третьем круге Roland Garros

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Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:0, 7:5 в пользу румынки, которая является третьей «ракеткой» турнира. Матч продолжался 1 час 18 минут.

В следующем раунде Халеп сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая выиграла у россиянки Елены Весниной.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.