Касаткина проиграла в третьем круге Roland Garros
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:0, 7:5 в пользу румынки, которая является третьей «ракеткой» турнира. Матч продолжался 1 час 18 минут.
В следующем раунде Халеп сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая выиграла у россиянки Елены Весниной.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter