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3 июня 2017, 16:59 | Теннис | ТАСС

Касаткина проиграла в третьем круге Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Россиянка не смогла выйти в четвертый круг турнира уступив румынке Симоне Халеп со счетом 0:6 5:7. Увеличить
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Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:0, 7:5 в пользу румынки, которая является третьей «ракеткой» турнира. Матч продолжался 1 час 18 минут.

В следующем раунде Халеп сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая выиграла у россиянки Елены Весниной.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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