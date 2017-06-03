Чилич разгромил Ф. Лопеса на пути в 4-й круг «Ролан Гаррос»
Хорват Марин Чилич (7) не испытал проблем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с испанцем Фелисьяно Лопесом, разгромив его со счётом 6:1, 6:3, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, активно выиграл 31 розыгрыш при 23 невынужденных ошибках, а также реализовал 7
За выход в четвертьфинал Чилич поспорит либо с британцем Кайлом Эдмундом, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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