Чилич разгромил Ф. Лопеса на пути в 4-й круг «Ролан Гаррос»

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Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, активно выиграл 31 розыгрыш при 23 невынужденных ошибках, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 12, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит либо с британцем Кайлом Эдмундом, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном.