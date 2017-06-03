Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина уступила испанке Карле Суарес Наварро в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанки.
Суарес Наварро сыграет в следующем круге с победителем встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Симоной Халеп.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
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