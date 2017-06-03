Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29968410/
3 июня 2017, 14:20 | Теннис | ТАСС

Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина уступила испанке Карле Суарес Наварро в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4 6:4 в пользу испанки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанки.

Суарес Наварро сыграет в следующем круге с победителем встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Симоной Халеп.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
3 июня

Бах надеется, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в РФ до ОИ-2018

Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов

Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros