Радваньска не взяла ни гейма на своей подаче и проиграла Корне на «Ролан Гаррос»
Полька Агнешка Радваньска (9) в третьем круге «Ролан Гаррос» не смогла оказать достойного сопротивления француженке Ализе Корне, уступив за 1 час 19 минут со счётом 2:6, 1:6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
27-летняя уроженка Ниццы, занимающая 43-е место в рейтинге WТА, сделала 31 «виннерс», допустила 23 невынужденные ошибки, реализовала 7
За выход в четвертьфинал Корне поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией (28), либо с Се Шувэй из Тайваня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter