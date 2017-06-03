Радваньска не взяла ни гейма на своей подаче и проиграла Корне на «Ролан Гаррос»

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27-летняя уроженка Ниццы, занимающая 43-е место в рейтинге WТА, сделала 31 «виннерс», допустила 23 невынужденные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Агнешка активно выиграла 10 розыгрышей при 19 собственных неточностях.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией (28), либо с Се Шувэй из Тайваня.