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https://sport.mail.ru/news/tennis/29968292/
3 июня 2017, 14:09 | Теннис | Чемпионат.com

Радваньска не взяла ни гейма на своей подаче и проиграла Корне на «Ролан Гаррос»

Полька Агнешка Радваньска (9) в третьем круге «Ролан Гаррос» не смогла оказать достойного сопротивления француженке Ализе Корне, уступив за 1 час 19 минут со счётом 2:6, 1:6.

Полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> (9) в третьем круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> не смогла оказать достойного сопротивления француженке <span class=error>Ализе</span> Корне уступив за 1 час 19 минут со счётом 2:6 1:6. Увеличить
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27-летняя уроженка Ниццы, занимающая 43-е место в рейтинге WТА, сделала 31 «виннерс», допустила 23 невынужденные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Агнешка активно выиграла 10 розыгрышей при 19 собственных неточностях.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией (28), либо с Се Шувэй из Тайваня.
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