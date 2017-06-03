Возвращение Короля. Надаль хорош как никогда
Рафаэлю Надалю в субботу, 3 июня, исполняется 31 год. Он проводит лучший сезон за пару лет и является главным фаворитом «Ролан Гаррос».
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Возвращение
«Рафаэль Надаль вернулся», — этом сезоне мы всё чаще слышим эту фразу. Испанец, который в
Самым неприятным стал «Ролан Гаррос» — 2016 — его главный турнир в карьере. Испанец добрался до третьего круга, но был вынужден сняться
Отличная физическая подготовка
Многие стали говорить, что Рафаэль уже не тот. Да, он на 4,5 года младше Роджера Федерера, но организмы у них совершенно разные. Швейцарец, к счастью, избегал серьёзных травм на протяжении карьеры. У Надаля одно только колено беспокоит его ещё с прошлого десятилетия. Да и в целом у Рафаэля намного более затратный теннис. Его козырь — это работа ног, перемещение по корту, игра в обороне, длинные розыгрыши. Когда скорость стала снижаться, многие посчитали, что Рафаэль уже не вернётся на свой уровень. Надаль не может изменить свой стиль и постоянно ходить вперёд или играть в один удар, его игра требует отличной физической подготовки, ведь зачастую ему нужно перетерпеть соперника.
То, что испанец всё ещё хорош,
Король грунта
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«Несомненно, сегодня был один из лучших матчей в моей жизни. Я прекрасно себя чувствую и очень рад тому, как сыграл. Всё идёт замечательно и на тренировках, и в матчах», — рассказал испанец. Отметим, что он провёл 100-й матч на грунте в пятисетовом формате, при этом выиграл 98 из них. «Я не знал этого, но не потому, что меня не волнуют эти цифры. Статистические показатели важны, и я очень рад, что добился таких результатов за свою карьеру. Особенно приятно видеть цифры, относящиеся к грунту. Я рад, что многие особенные вещи произошли со мной именно здесь».
Статуя в Париже
Накануне стало известно, что организаторы «Ролан Гаррос» установят статую испанца. Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли назвал Надаля «монстром»: «Его достижения должны быть увековечены», — заявил Гьюдичелли. Конечно, будет красиво, если Рафаэль завоюет в этом году свой 10-й титул на парижских кортах. На данный момент по игре он выглядит явным фаворитом. Он был таковым и до старта турнира, а первые три матча только подтвердили это.
Возвращение Надаля на прежний уровень связано и с тем, что одним из его тренеров с этого сезона стал Карлос Мойя — друг, который знает его много лет. «От Рафы ты всегда ждёшь лучшего. Его удар справа сейчас очень хорош. Он снова стал доминировать на корте. Рафаэль отлично бьёт по мячу. Кроме того, он варьирует подачу, а вторая подача сейчас тоже работает прекрасно. Он всегда хочет тренироваться как можно больше, но мы находим верный баланс. Конечно, сейчас много нервов. Это “Ролан Гаррос”. Мы это понимаем. Всех целей, которые мы поставили на начало сезона, мы добились», — рассказал Мойя перед стартом турнира.
В честь Надаля уже назвали центральный корт в Барселоне, теперь на «Ролан Гаррос» появится и его статуя. Рафаэль сумел вернуться после нескольких лет трудностей и неудачных результатов. Пожелаем ему ещё долго оставаться на этом уровне.
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