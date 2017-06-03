Возвращение Короля. Надаль хорош как никогда

Возвращение

«Рафаэль Надаль вернулся», — этом сезоне мы всё чаще слышим эту фразу. Испанец, который в какой-то момент перестал быть непобедимым даже на своём главном покрытии — грунте, преодолел спад. Может быть, это не Надаль лучших образцов 2008—2010 годов, но это сильнейший Надаль за три года. Казалось, что он утратил скорость. Казалось, что он потерял уверенность в себе. Казалось, что у него уже нет той звериной хватки, которая помогала ему выигрывать ключевые очки в равных концовках и вытягивать сложные матчи. Однако на самом деле всё при нём. В сезоне-2017 Рафаэль впервые с сезона-2014 дошёл до финала «Шлема». Предыдущий год, особенно если говорить о «Больших шлемах», был для испанца крайне неудачным. Впервые за 12 лет он не дошёл даже до четвертьфинала ни на одном соревновании.

Самым неприятным стал «Ролан Гаррос» — 2016 — его главный турнир в карьере. Испанец добрался до третьего круга, но был вынужден сняться из-за травмы запястья. Рафаэль рассказал, что это было одно из самых трудных решений в его карьере, но он был вынужден его принять, чтобы не усугубить травму. Он пропустил и Уимблдон, а вернулся на корт в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде Рафаэль сыграл прилично, однако уступил в полуфинале и затем во встрече за третье место. US Open тоже оказался не самым успешным. В четвёртом раунде испанец проиграл Люка Пуи. Матч получился очень красивым и стал одним из лучших в сезоне: в нём была и драма, и была красота. Француз оказался сильнее в пяти партиях, а Надаль продлил свою серию без полуфиналов на «Шлемах» до пяти турниров.

Отличная физическая подготовка

Многие стали говорить, что Рафаэль уже не тот. Да, он на 4,5 года младше Роджера Федерера, но организмы у них совершенно разные. Швейцарец, к счастью, избегал серьёзных травм на протяжении карьеры. У Надаля одно только колено беспокоит его ещё с прошлого десятилетия. Да и в целом у Рафаэля намного более затратный теннис. Его козырь — это работа ног, перемещение по корту, игра в обороне, длинные розыгрыши. Когда скорость стала снижаться, многие посчитали, что Рафаэль уже не вернётся на свой уровень. Надаль не может изменить свой стиль и постоянно ходить вперёд или играть в один удар, его игра требует отличной физической подготовки, ведь зачастую ему нужно перетерпеть соперника.

То, что испанец всё ещё хорош, по-настоящему стало понятно на Australian Open. В полуфинале получился настоящий триллер с Григором Димитровым, и Надаль вырвал победу за пять с лишним часов. В финале у Рафаэля тоже были все шансы, но Федерер всё же выиграл в упорном пятисетовом поединке. И тем не менее Открытый чемпионат Австралии сегодняшний именинник, безусловно, может занести себе в актив. Мы снова увидели, что Рафаэль способен быстро перемещаться по задней линии, доходить до большинства мячей и, как и прежде, показывать чудеса в обороне и брать казалось бы проигранные очки.

Король грунта

В Индиан-Уэллсе и Майами Надаль снова встречался с Федерером, и в обоих случаях швейцарец становился победителем, но затем наступила грунтовая часть сезона, и здесь испанец лишний раз подтвердил, что звание Короля грунта ему отлично подходит. Он выиграл 17 матчей подряд и завоевал титулы в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. Покорить Рим не удалось, но это не отменяет того, что Надаль находится в прекрасной форме. Он это доказал на старте «Ролан Гаррос». Все три победы были очень лёгкими, а накануне своего 31-летия он и вовсе одержал свою самую простую победу в карьере и отдал всего гейм Николозу Басилашвили.

«Несомненно, сегодня был один из лучших матчей в моей жизни. Я прекрасно себя чувствую и очень рад тому, как сыграл. Всё идёт замечательно и на тренировках, и в матчах», — рассказал испанец. Отметим, что он провёл 100-й матч на грунте в пятисетовом формате, при этом выиграл 98 из них. «Я не знал этого, но не потому, что меня не волнуют эти цифры. Статистические показатели важны, и я очень рад, что добился таких результатов за свою карьеру. Особенно приятно видеть цифры, относящиеся к грунту. Я рад, что многие особенные вещи произошли со мной именно здесь».

Статуя в Париже

Накануне стало известно, что организаторы «Ролан Гаррос» установят статую испанца. Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли назвал Надаля «монстром»: «Его достижения должны быть увековечены», — заявил Гьюдичелли. Конечно, будет красиво, если Рафаэль завоюет в этом году свой 10-й титул на парижских кортах. На данный момент по игре он выглядит явным фаворитом. Он был таковым и до старта турнира, а первые три матча только подтвердили это.

Возвращение Надаля на прежний уровень связано и с тем, что одним из его тренеров с этого сезона стал Карлос Мойя — друг, который знает его много лет. «От Рафы ты всегда ждёшь лучшего. Его удар справа сейчас очень хорош. Он снова стал доминировать на корте. Рафаэль отлично бьёт по мячу. Кроме того, он варьирует подачу, а вторая подача сейчас тоже работает прекрасно. Он всегда хочет тренироваться как можно больше, но мы находим верный баланс. Конечно, сейчас много нервов. Это “Ролан Гаррос”. Мы это понимаем. Всех целей, которые мы поставили на начало сезона, мы добились», — рассказал Мойя перед стартом турнира.

В честь Надаля уже назвали центральный корт в Барселоне, теперь на «Ролан Гаррос» появится и его статуя. Рафаэль сумел вернуться после нескольких лет трудностей и неудачных результатов. Пожелаем ему ещё долго оставаться на этом уровне.