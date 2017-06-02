Светлана Кузнецова: Марафонка? Я такая, какая я есть

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— Что сегодня было самым сложным?

— Принять то, что мне было сложно концентрироваться, и то, что у меня постоянно рассеивалось внимание, и то, что я плохо играла из-за этого. Просто играть и стараться победить. Сегодня действительно был нелегкий день, реально было очень тяжело.

— Соперница вас чем-нибудь удивила?

— Она играла неплохо, но я с самого первого розыгрыша почувствовала, что она ничем не может меня ранить, если я сама буду нормально играть. Но матч сложился так, что в конце она уже пошла ва-банк, при счете 5:3 в мою пользу действовала здорово. В конце пришлось вытаскивать на каких-то эмоциях, на силе воле.

— Можете похвалить себя, что в самый важный момент концентрация все же не подвела?

— Да, я очень рада, что справилась. Мне было очень тяжело, и я горжусь собой, что переборола этот нелегкий период.

— Откуда идут проблемы с концентрацией, вы знаете?

— Я, к сожалению, не могу об этом говорить, но прекрасно понимаю, что происходит. Ругаю себя за то, что не учусь на ошибках. Но все это происходит за пределами корта.

— Можете сравнить три своих матча на этом турнире?

— В первом я боролась с сильными нервами. Во втором — переборола напор соперницы и ее болельщиков, а в третьем — переборола себя.

— Вы не в первый раз играли больше трех часов. Вас нередко называют марафонкой. Как вы к этому относитесь?

— Я такая, какая я есть. Я себя не могу изменить, пусть называют меня, как хотят. Я горжусь собой и, считаю, должна гордиться собой еще больше и верить в себя еще больше. Вот что я должна делать.

— Вы сами как себя ощущаете, когда матч затягивается?

— Ругаю себя. Говорю: «Вот, опять затянула. Опять не использовала шансы». Но тут важны смирение и борьба.

— Хватит ли вас физически на следующий матч?

— Надеюсь, что я смогу хорошо подготовиться. Завтра у меня выходной. Мы не играем пару, что стало приятным сюрпризом. Надеюсь, в четвертом круге смогу сыграть лучше.

— Что вы можете сказать о своей партнерше по паре Кристине Младенович? Как сложился ваш дуэт?

— Она написала мне смс, когда я была в Москве. Я согласилась. Вообще-то я решила не играть пару, потому что мне время от времени не хватало мотивации, но с ней решили все же попробовать. Она хорошая теннисистка и отличная девчонка. Мы много говорим с ней и на корте, и за его пределами. Она сейчас на подъеме. Мы друг друга очень уважаем. Веселимся во время матчей.

— Вы удивлены ее прогрессом в последнее время?

— Нет, она умная и очень трудолюбивая. У нее действительно большой потенциал.

— Французы возлагают на нее очень большие надежды на этом турнире. Она — из тех, кто вдохновляется домашними трибунами или кто испытывает от них дополнительное давление?

— Она куражный игрок. Она обожает публику, ей это всегда помогает. Вот Амели Моресмо никогда не могла нормально дома сыграть, испытывала слишком большое давление. А Кристина поддержкой наслаждается.