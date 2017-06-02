Светлана Кузнецова: Марафонка? Я такая, какая я есть
Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Roland Garros, переиграв за 3 часа 10 минут китаянку Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5. После матча первая ракетка России рассказала о проблемах с концентрацией, своем отношении к теннисным марафонам и партнерше по паре Кристине Младенович.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что сегодня было самым сложным?
— Принять то, что мне было сложно концентрироваться, и то, что у меня постоянно рассеивалось внимание, и то, что я плохо играла
— Соперница вас
— Она играла неплохо, но я с самого первого розыгрыша почувствовала, что она ничем не может меня ранить, если я сама буду нормально играть. Но матч сложился так, что в конце она уже пошла
— Можете похвалить себя, что в самый важный момент концентрация все же не подвела?
— Да, я очень рада, что справилась. Мне было очень тяжело, и я горжусь собой, что переборола этот нелегкий период.
— Откуда идут проблемы с концентрацией, вы знаете?
— Я, к сожалению, не могу об этом говорить, но прекрасно понимаю, что происходит. Ругаю себя за то, что не учусь на ошибках. Но все это происходит за пределами корта.
— Можете сравнить три своих матча на этом турнире?
— В первом я боролась с сильными нервами. Во втором — переборола напор соперницы и ее болельщиков, а в третьем — переборола себя.
— Вы не в первый раз играли больше трех часов. Вас нередко называют марафонкой. Как вы к этому относитесь?
— Я такая, какая я есть. Я себя не могу изменить, пусть называют меня, как хотят. Я горжусь собой и, считаю, должна гордиться собой еще больше и верить в себя еще больше. Вот что я должна делать.
— Вы сами как себя ощущаете, когда матч затягивается?
— Ругаю себя. Говорю: «Вот, опять затянула. Опять не использовала шансы». Но тут важны смирение и борьба.
— Хватит ли вас физически на следующий матч?
— Надеюсь, что я смогу хорошо подготовиться. Завтра у меня выходной. Мы не играем пару, что стало приятным сюрпризом. Надеюсь, в четвертом круге смогу сыграть лучше.
— Что вы можете сказать о своей партнерше по паре Кристине Младенович? Как сложился ваш дуэт?
— Она написала мне смс, когда я была в Москве. Я согласилась.
— Вы удивлены ее прогрессом в последнее время?
— Нет, она умная и очень трудолюбивая. У нее действительно большой потенциал.
— Французы возлагают на нее очень большие надежды на этом турнире. Она — из тех, кто вдохновляется домашними трибунами или кто испытывает от них дополнительное давление?
— Она куражный игрок. Она обожает публику, ей это всегда помогает. Вот Амели Моресмо никогда не могла нормально дома сыграть, испытывала слишком большое давление. А Кристина поддержкой наслаждается.
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