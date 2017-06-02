Кузнецова сломила китайское сопротивление
Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Roland Garros, обыграв за 3 часа 10 минут китаянку Чжан Шуай — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5.
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Битва первых ракеток России и Китая на первом корте Roland Garros получилась упорнейшей. 190 минут, три сета и борьба не то что в каждом гейме — в каждом розыгрыше. Поединок состоял преимущественно из долгих обменов ударов с задней линии. Соперница Кузнецовой ничуть не тушевалась и явно старалась играть от себя. А Светлана, может быть, показывала не самуй лучший свой теннис, но на протяжении всей встречи старательно искала выходы из ситуации.
«КОНЕЧНО, ВЫ ЖЕ ПОД ЗОНТОМ»
После непростого стартового матча с Кристиной Макхэйл, где Кузнецова боролась сама с собой, и эмоционального поединка с француженкой Осеан Доден, в котором восьмая «сеяная» справилась с давлением трех тысяч зрителей, болевших против нее, россиянке довелось противостоять крайне неуступчивой соперницей, совершенно не желавшей пропускать ее в третий круг. Да еще и с непростыми погодными условиями: по ходу поединка несколько раз принимался неприятный дождь.
Впервые теннисистки попросили судью задуматься о том, чтобы приостановить встречу в четвертом гейме первого сета, но тот ответил, что нужно играть, пока играется. Россиянка только съязвила: «Конечно, вы же под зонтом».
Упорная борьба началась сразу: первый гейм продолжался семь минут, второй — девять, а на четыре девушки затратили более получаса. Кузнецова сходу сделала брейк и старательно отстаивала свою подачу. В важном седьмом гейме россиянка могла упрочить свое преимущество: при счете 30:30 она, здорово приняв кроссом по линии, заработала
СЛЕЗЫ И ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ
Дело дошло до
Первый гейм после перерыва, взятого Кузнецовой, увенчался ее же двойной ошибкой — соперница повела с брейком. Стало понятно, что легче первого этот сет точно не будет. Светлана качала головой, кричала себе «Нет, нет, нет!» и о
Начало третьего сета осталось за Кузнецовой. Выстояв на своей подаче в первом же гейме, она потом взяла восемь из девяти следующих очков и повела 3:0. Сохранить этот задел было крайне важно, и россиянка с миссией справилась. Хотя, например, в пятом гейме пришлось отбиваться.
При счете 5:4, когда Кузнецова подавала на матч, все было в ее руках. Соперница, отчаянно поспорив с судьей
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