Кузнецова сломила китайское сопротивление

Битва первых ракеток России и Китая на первом корте Roland Garros получилась упорнейшей. 190 минут, три сета и борьба не то что в каждом гейме — в каждом розыгрыше. Поединок состоял преимущественно из долгих обменов ударов с задней линии. Соперница Кузнецовой ничуть не тушевалась и явно старалась играть от себя. А Светлана, может быть, показывала не самуй лучший свой теннис, но на протяжении всей встречи старательно искала выходы из ситуации.

«КОНЕЧНО, ВЫ ЖЕ ПОД ЗОНТОМ»

После непростого стартового матча с Кристиной Макхэйл, где Кузнецова боролась сама с собой, и эмоционального поединка с француженкой Осеан Доден, в котором восьмая «сеяная» справилась с давлением трех тысяч зрителей, болевших против нее, россиянке довелось противостоять крайне неуступчивой соперницей, совершенно не желавшей пропускать ее в третий круг. Да еще и с непростыми погодными условиями: по ходу поединка несколько раз принимался неприятный дождь.

Впервые теннисистки попросили судью задуматься о том, чтобы приостановить встречу в четвертом гейме первого сета, но тот ответил, что нужно играть, пока играется. Россиянка только съязвила: «Конечно, вы же под зонтом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Victorieuse du tournoi en 2009, <a href="https://twitter.com/SvetlanaK27">@SvetlanaK27</a> ?? <br>? bat <a href="https://twitter.com/zhangshuai121">@zhangshuai121</a> ??<br>? 7/6(5), 6/4, 7-5<br>? 3h10<br>✔️ qualifiée en 8es <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/RYvrPsvOyn">pic.twitter.com/RYvrPsvOyn</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/870694733953220611">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Упорная борьба началась сразу: первый гейм продолжался семь минут, второй — девять, а на четыре девушки затратили более получаса. Кузнецова сходу сделала брейк и старательно отстаивала свою подачу. В важном седьмом гейме россиянка могла упрочить свое преимущество: при счете 30:30 она, здорово приняв кроссом по линии, заработала брейк-пойнт. При розыгрыше этого очка Чжан Шуай пошла вперед, Кузнецова отогнала ее обратно к задней линии, атаковала от сетки сама, но отправила мяч в аут. То ли расстроившись этим обстоятельством, то ли потеряв концентрацию, то ли по еще какой-то ей одной ведомой причине россиянка отдала 9 из 10 следующих очков, и оказалась в роли догоняющей — 4:5. В следующем гейме при счете 30:30 Светлана укоротила мяч в сетку, подарив сопернице не шанс, а шансище. Но подачу все же отстояла и победу в этом гейме отпраздновала очень эмоциональным громким кличем. Когда следом Чжан Шуай удержала свою подачу, тренер Кузнецовой Карлос Мартинес, который уже второй матч подряд смотрит из ложи прессы, только качал головой.

СЛЕЗЫ И ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ

Дело дошло до тай-брейка, где после серии ошибок китаянки Светлана повела 5:1. Но тут уже сама восьмая «сеяная» наошибалась, и от ее преимущества не осталось и следа — 5:4. Тем не менее, вскоре россиянка получила двойной сетбол. На первом она завершила очень долгий обмен с задней линии ударом в аут, а вот на втором ошиблась уже китаянка — 7:6 (7:4).

Первый гейм после перерыва, взятого Кузнецовой, увенчался ее же двойной ошибкой — соперница повела с брейком. Стало понятно, что легче первого этот сет точно не будет. Светлана качала головой, кричала себе «Нет, нет, нет!» и о чем-то переговаривалась с Карлосом по-испански. Между тем, тягучая игра с долгими обменами ударами с задней линии продолжалась. К пятому гейму опять усилился дождь. Китаянка вновь требовала прервать встречу, но услышала от судьи категоричное «нет». Два раза на протяжении сета теннисистки по два раза обменивались брейками, а развязка наступила, когда в девятом гейме Кузнецова, сделав больше ошибок, чем соперница могла простить, позволила той сделать третий брейк. Чжан Шуай, подавая на сет, не дрогнула — 6:4.

Начало третьего сета осталось за Кузнецовой. Выстояв на своей подаче в первом же гейме, она потом взяла восемь из девяти следующих очков и повела 3:0. Сохранить этот задел было крайне важно, и россиянка с миссией справилась. Хотя, например, в пятом гейме пришлось отбиваться.