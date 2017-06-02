Бачински уверенно обыграла Жабер и вышла на В. Уильямс в 4-м круге «РГ»
Швейцарка Тимя Бачински (30) уверенно обыграла представительницу Турции Онс Жабер (LL) в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.
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У Бачински 1 двойная ошибка, 16 ударов навылет, 14 невынужденных и 5 реализованных
Дальше Бачински ждёт встреча с 10-й сеяной — Винус Уильямс. Пока ни одна из этих теннисисток не проиграла на нынешнем «Ролан Гаррос» ни одной партии.
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