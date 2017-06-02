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https://sport.mail.ru/news/tennis/29964685/
2 июня 2017, 21:40 | Теннис | Чемпионат.com

Бачински уверенно обыграла Жабер и вышла на В. Уильямс в 4-м круге «РГ»

Швейцарка Тимя Бачински (30) уверенно обыграла представительницу Турции Онс Жабер (LL) в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.

Швейцарка <span class=error>Тимя</span> <span class=error>Бачински</span> (30) уверенно обыграла представительницу Турции <span class=error>Онс</span> <span class=error>Жабер</span> (LL) в третьем раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> — 6:2 6:2. Увеличить
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У Бачински 1 двойная ошибка, 16 ударов навылет, 14 невынужденных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Жабер 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные, выполнила 12 «виннерсов», сделала 27 невынужденных и сумела использовать 1 брейк-пойнт из 2.

Дальше Бачински ждёт встреча с 10-й сеяной — Винус Уильямс. Пока ни одна из этих теннисисток не проиграла на нынешнем «Ролан Гаррос» ни одной партии.
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