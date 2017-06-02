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https://sport.mail.ru/news/tennis/29964574/
2 июня 2017, 21:37 | Теннис | Чемпионат.com

В. Уильямс легко победила Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американка Винус Уильямс (10) уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:1.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> (10) уверенно вышла в четвёртый круг <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграв бельгийку <span class=error>Элисе</span> <span class=error>Мертенс</span> со счётом 6:3 6:1. Увеличить
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Матч продлился 1 час 2 минуты. Уильямс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, выполнила 22 «виннерса» и набрала 18 невынужденных, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Мертенс 1 эйс, 1 двойная, 10 ударов навылет, 20 невынужденных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

За место в четвертьфинале Винус поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински (30), либо с Онс Жабер (LL) из Турции.
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