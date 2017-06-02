В. Уильямс легко победила Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»
Американка Винус Уильямс (10) уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:1.
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Матч продлился 1 час 2 минуты. Уильямс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, выполнила 22 «виннерса» и набрала 18 невынужденных, а также реализовала 6
За место в четвертьфинале Винус поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински (30), либо с Онс Жабер (LL) из Турции.
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