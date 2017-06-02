В. Уильямс легко победила Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлился 1 час 2 минуты. Уильямс дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, выполнила 22 «виннерса» и набрала 18 невынужденных, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Мертенс 1 эйс, 1 двойная, 10 ударов навылет, 20 невынужденных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

За место в четвертьфинале Винус поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински (30), либо с Онс Жабер (LL) из Турции.