Кузнецова за три с лишним часа обыграла Шуай в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Светлана Кузнецова (8) пробилась в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», одержав победу над китаянкой Чжан Шуай (32) в трёх партиях — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
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В решающем сете Светлана упустила двойной матчбол на своей подаче при счёте 5:2, но затем сумела дожать соперницу.
Поединок продолжался 3 часа 9 минут.
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