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2 июня 2017, 20:39 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова за три с лишним часа обыграла Шуай в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Светлана Кузнецова (8) пробилась в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», одержав победу над китаянкой Чжан Шуай (32) в трёх партиях — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> (8) пробилась в четвёртый раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> одержав победу над китаянкой <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> (32) в трёх партиях — 7:6 (7:5) 4:6 7:5. Увеличить
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В решающем сете Светлана упустила двойной матчбол на своей подаче при счёте 5:2, но затем сумела дожать соперницу.

Поединок продолжался 3 часа 9 минут.
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