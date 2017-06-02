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https://sport.mail.ru/news/tennis/29964014/
2 июня 2017, 20:05 | Теннис | Р-Спорт

Серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
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Действующий победитель турнира Джокович в пятницу в матче третьего круга сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана — 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1. На корте соперники провели 3 часа 18 минут.

За выход в четвертьфинал серб поспорит с победителем пары Люка Пуй (Франция, 16-й номер посева) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19).
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