Шведова осталась единственной представительницей Казахстана на «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова после очередного игрового дня «Ролан Гаррос» в пятницу осталась единственной представительницей Казахстана на этом престижном турнире.
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Помимо Шведовой до пятницы казахстанское представительство насчитывало в своих рядах Юлию Путинцеву, вышедшую в третий круг одиночного женского разряда. Однако в пятницу, 2 июня эта казахстанка, являющаяся первой ракеткой страны в одиночном разряде, уступила пятой ракетке мира — испанке Габрин Мугурузе в двух сетах (5:7, 2:6) путевку в четвертый раунд женской «одиночке».
Счет в личных встречах Путинцевой и Мугурузы стал 2:0 в пользу испанки, казахстанское же представительство на парижском турнире ужалось до одной Шведовой. Неудачно стартовавшая и в женском одиночном, и в парном женском разрядах (в обоих Шведова вылетела в стартовых раундах),
Здесь Шведова в дуэте с представителем Австрии Александром Пейя в четверг вышла во второй круг: на старте пара Шведова/Пейя, сеянная под пятым номером, обыграла дуэт Макс Мирный (Белоруссия)/Коко Вандевеге (США) — 7:5, 6:3. Соперниками
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