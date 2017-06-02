Шведова осталась единственной представительницей Казахстана на «Ролан Гаррос»

Помимо Шведовой до пятницы казахстанское представительство насчитывало в своих рядах Юлию Путинцеву, вышедшую в третий круг одиночного женского разряда. Однако в пятницу, 2 июня эта казахстанка, являющаяся первой ракеткой страны в одиночном разряде, уступила пятой ракетке мира — испанке Габрин Мугурузе в двух сетах (5:7, 2:6) путевку в четвертый раунд женской «одиночке».



Счет в личных встречах Путинцевой и Мугурузы стал 2:0 в пользу испанки, казахстанское же представительство на парижском турнире ужалось до одной Шведовой. Неудачно стартовавшая и в женском одиночном, и в парном женском разрядах (в обоих Шведова вылетела в стартовых раундах), экс-россиянка первую свою победу одержала в миксте (турнире смешанных пар из мужчины и женщины).



Здесь Шведова в дуэте с представителем Австрии Александром Пейя в четверг вышла во второй круг: на старте пара Шведова/Пейя, сеянная под пятым номером, обыграла дуэт Макс Мирный (Белоруссия)/Коко Вандевеге (США) — 7:5, 6:3. Соперниками казахстанско-австрийской пары по второму кругу стали колумбиец Роберт Фарах и немка Анна-Лена Гренефильд.