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2 июня 2017, 18:26 | Теннис | Sports.kz

Шведова осталась единственной представительницей Казахстана на «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова после очередного игрового дня «Ролан Гаррос» в пятницу осталась единственной представительницей Казахстана на этом престижном турнире.

Казахстанская теннисистка Ярослава <span class=error>Шведова</span> после очередного игрового дня <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> в пятницу осталась единственной представительницей Казахстана на этом престижном турнире. Увеличить
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Помимо Шведовой до пятницы казахстанское представительство насчитывало в своих рядах Юлию Путинцеву, вышедшую в третий круг одиночного женского разряда. Однако в пятницу, 2 июня эта казахстанка, являющаяся первой ракеткой страны в одиночном разряде, уступила пятой ракетке мира — испанке Габрин Мугурузе в двух сетах (5:7, 2:6) путевку в четвертый раунд женской «одиночке».

Счет в личных встречах Путинцевой и Мугурузы стал 2:0 в пользу испанки, казахстанское же представительство на парижском турнире ужалось до одной Шведовой. Неудачно стартовавшая и в женском одиночном, и в парном женском разрядах (в обоих Шведова вылетела в стартовых раундах), экс-россиянка первую свою победу одержала в миксте (турнире смешанных пар из мужчины и женщины).

Здесь Шведова в дуэте с представителем Австрии Александром Пейя в четверг вышла во второй круг: на старте пара Шведова/Пейя, сеянная под пятым номером, обыграла дуэт Макс Мирный (Белоруссия)/Коко Вандевеге (США) — 7:5, 6:3. Соперниками казахстанско-австрийской пары по второму кругу стали колумбиец Роберт Фарах и немка Анна-Лена Гренефильд.

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