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2 июня 2017, 18:12 | Теннис | Чемпионат.com

В мужском парном разряде «Ролан Гаррос» проиграли 6 из 8 топ-сеяных дуэтов

В пятницу, 2 июня, в мужском парном разряде «Ролан Гаррос"-2017 проиграли Лукаш Кубот с Марсело Мело и братья Брайаны.

В пятницу 2 июня в мужском парном разряде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>'-2017 проиграли <span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Кубот</span> с <span class=error>Марсело</span> Мело и братья <span class=error>Брайаны</span>. Увеличить
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В результате этих поражений до третьего раунда турнира добрались лишь две пары из числа попавших в первую восьмёрку посева.

Хенри Континен и Джон Пирс (1) в первом раунде в двух сетах проиграли Давиду Марреро и Томми Робредо. Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (2) уступили Нику Кирьосу и Джордану Томпсону в трёх партиях — также в стартовом раунде. Прошлогодние финалисты, Боб и Майк Брайаны (3), во втором круге проиграли Самуэлю Гроту и Роберту Линдстедту. Кубот и Мело во втором раунде не справились с Райаном Харрисоном и Майклом Винусом.

Фелисьяно и Марк Лопесы (6), в прошлом году ставшие здесь чемпионами, на старте турнира проиграли Хулио Перальте и Орасио Себальосу. Наконец, Рэйвен Клаасен и Раджив Рам (8) во втором круге не справились с Романом Ебавы и Иржи Веселы.

Отметим также, что поражение Мело гарантировало Континену сохранение первой строчки по завершении «Ролан Гаррос» — бразилец был последним игроком, у которого оставались шансы обойти финна на этом турнире.
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