В мужском парном разряде «Ролан Гаррос» проиграли 6 из 8 топ-сеяных дуэтов
В пятницу, 2 июня, в мужском парном разряде «Ролан Гаррос"-2017 проиграли Лукаш Кубот с Марсело Мело и братья Брайаны.
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В результате этих поражений до третьего раунда турнира добрались лишь две пары из числа попавших в первую восьмёрку посева.
Хенри Континен и Джон Пирс (1) в первом раунде в двух сетах проиграли Давиду Марреро и Томми Робредо.
Фелисьяно и Марк Лопесы (6), в прошлом году ставшие здесь чемпионами, на старте турнира проиграли Хулио Перальте и Орасио Себальосу. Наконец, Рэйвен Клаасен и Раджив Рам (8) во втором круге не справились с Романом Ебавы и Иржи Веселы.
Отметим также, что поражение Мело гарантировало Континену сохранение первой строчки по завершении «Ролан Гаррос» — бразилец был последним игроком, у которого оставались шансы обойти финна на этом турнире.
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