Касаткина и Хромачева проиграли во втором круге Roland Garros
Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева проиграли китаянкам Дуань Инин и Пэн Шуай во втором круге Roland Garros в парном разряде.
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Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Женщины.
Парный разряд.
Второй круг.
Дуань Инин/Пэн Шуай (Китай) — КАСАТКИНА/ХРОМАЧЕВА (Россия) — 6:1, 6:3.
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