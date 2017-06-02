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https://sport.mail.ru/news/tennis/29962428/
2 июня 2017, 18:02 | Теннис | Спорт-Экспресс

Касаткина и Хромачева проиграли во втором круге Roland Garros

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева проиграли китаянкам Дуань Инин и Пэн Шуай во втором круге Roland Garros в парном разряде.

Россиянки Дарья <span class=error>Касаткина</span> и Ирина Хромачева проиграли китаянкам <span class=error>Дуань</span> <span class=error>Инин</span> и <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> во втором круге Roland Garros в парном разряде. Увеличить
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Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Женщины.

Парный разряд.

Второй круг.

Дуань Инин/Пэн Шуай (Китай) — КАСАТКИНА/ХРОМАЧЕВА (Россия) — 6:1, 6:3.
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