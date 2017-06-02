Младенович одолела Роджерс на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 2:5 в третьем сете

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Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. В третьем сете Кристина уступала со счётом 2:5. Младенович 6 раз подала навылет, активно выиграла 42 очка и совершила 39 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 30 виннеров и 34 неточности.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Младенович поспорит с действующей чемпионкой, представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (4).