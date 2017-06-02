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https://sport.mail.ru/news/tennis/29962220/
2 июня 2017, 17:47 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович одолела Роджерс на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 2:5 в третьем сете

Французская теннисистка Кристина Младенович (13) пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев представительницу США Шелби Роджерс счётом 7:5, 4:6, 8:6.

Французская теннисистка Кристина Младенович (13) пробилась в четвёртый круг <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> одолев представительницу США <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> счётом 7:5 4:6 8:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. В третьем сете Кристина уступала со счётом 2:5. Младенович 6 раз подала навылет, активно выиграла 42 очка и совершила 39 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 30 виннеров и 34 неточности.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Младенович поспорит с действующей чемпионкой, представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (4).
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