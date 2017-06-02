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2 июня 2017, 17:10 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова и Гаврилова на отказе Лучич-Барони и Петкович вышли в 3-й круг «РГ»

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Увеличить
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Их соперницы по матчу второго раунда — хорватка Мирьяна Лучич-Барони и немка Андреа Петкович — отказались от продолжения борьбы, выиграв первый сет со счётом 6:2. Продолжительность встречи составила 38 минут.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова и Гаврилова поспорят с победительницами матча Эри Ходзуми / Мию Като (Япония, 18) — Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия).
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