Павлюченкова и Гаврилова на отказе Лучич-Барони и Петкович вышли в 3-й круг «РГ»

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Их соперницы по матчу второго раунда — хорватка Мирьяна Лучич-Барони и немка Андреа Петкович — отказались от продолжения борьбы, выиграв первый сет со счётом 6:2. Продолжительность встречи составила 38 минут.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова и Гаврилова поспорят с победительницами матча Эри Ходзуми / Мию Като (Япония, 18) — Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия).