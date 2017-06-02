Украинка Цуренко прекратила борьбу на Ролан Гаррос в третьем круге

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Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила борьбу на турнире Большого Шлема — Ролан Гаррос — во Франции, сообщает официальный сайт соревнований.

В двух сетах ее переиграла 19-летняя Елена Остапенко из Латвии. Первый сет прошел полностью под диктовку 47-й ракетки мира Остапенко, которая едва не выиграла партию под ноль. Лишь в шестом гейме при счете 0:5 Леся Цуренко сгладила свое неудачное выступление в партии, взяв подачу соперницы. Но этого было мало — уже следующий гейм был победным для латвийки, которая выиграла партию 6:1.

Во втором сете была более равная борьба, причем обе соперницы гораздо удачнее играли на приеме, чем на своих подачах. Вначале вела в счете Цуренко, которая сходу сделала брейк, но после счета 3:2 в свою пользу Леся уступила два гейма подряд, а вместе с этим и преимущество в сете. Остапенко не смогла завершить партию с первого раза — при счете 5:3 в ее пользу очередной брейк ушел украинке. Но сил на удачную концовку у Цуренко не осталось.

Леся Цуренко (Украина) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 4:6.

Отметим, что третий круг Ролан Гаррос — лучший результат на этом турнире для Цуренко в карьере.

Напомним, вчера Леся провела один поединок в паре с Катериной Бондаренко — наши девушки потерпели поражение в двухчасовом противостоянии с парой Виктория Голубич / Кристина Плишкова.