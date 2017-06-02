Организаторы «Ролан Гаррос» установят статую в честь Надаля
МОСКВА, 2 июн —
Р-Спорт. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису установят статую в честь девятикратного победителя турнира испанца Рафаэля Надаля, сообщает tennisworldusa.org.
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Об этом заявил глава Французской федерации тенниса Бернард Гуидичелли.
На «Ролан Гаррос» в данный момент установлены статуи так называемым «четырем мушкетерам» французского тенниса — Жану Боротра, Анри Коше, Жаку Брюньону и Рене Лакосту, а также Сюзанн Ленглен.
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