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2 июня 2017, 10:05 | Теннис | Р-Спорт

Организаторы «Ролан Гаррос» установят статую в честь Надаля

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису установят статую в честь девятикратного победителя турнира испанца Рафаэля Надаля, сообщает tennisworldusa.org.

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису установят статую в честь девятикратного победителя турнира испанца Рафаэля Надаля сообщает tennisworldusa.org. Увеличить
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Об этом заявил глава Французской федерации тенниса Бернард Гуидичелли.

На «Ролан Гаррос» в данный момент установлены статуи так называемым «четырем мушкетерам» французского тенниса — Жану Боротра, Анри Коше, Жаку Брюньону и Рене Лакосту, а также Сюзанн Ленглен.
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