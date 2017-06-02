Федерер, пропустивший «Ролан Гаррос», сыграет на турнире в Штутгарте

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Последним на данный момент турниром, в котором 35-летний теннисист принимал участие в этом сезоне, был «Мастерс» в Майами, прошедший в конце марта — начале апреля. Федерер одержал победу на соревнованиях в США, переиграв в финале испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:4.

«У нас еще остались билеты на его (Федерера) первый матч, который пройдет в среду (14 июня), но, вероятно, уже в ближайшие выходные их не останется», — цитирует директора турнира в Штутгарте Эдвина Вайндорфера портал tennisworldusa.org.

Ранее швейцарец заявил, что ключом к его спортивному долголетию является грамотное планирование турниров, и по этой причине он решил пропустить «Ролан Гаррос», но будет готовиться к Уимблдону.