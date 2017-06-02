Янчук: Кузнецова достойна победы на «Ролан Гаррос»
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о выступлении российских спортсменов на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции. Эксперт отметил, что Светлана Кузнецова достойна завоевать титул, заявил, что Карен Хачанов и Дарья Касаткина имеют хорошие перспективы, а также посетовал на неоптимальную физическую готовность Анастасии Павлюченковой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Довольно сложный матч сыграла Светлана Кузнецова с француженкой Осеан Доден. Можно ли сделать
— Как правило, Света всегда пребывает в хорошей форме. Она обстоятельно и со всей серьезностью готовится к любым соревнованиям. Также стоит сказать, что Кузнецова — человек амбициозный. Класс ее игры достаточно высок. Ее беда в том, что она зачастую борется не с оппонентом, а сама с собой.
Можно сказать, что ее главный враг — она сама.
Это нередко осложняет для нее ход матчей. Появляются невынужденные ошибки, упускается, казалось бы, очевидное преимущество. Если Света справляется с собой, то она, как правило, побеждает. В противном случае она может проиграть гораздо менее именитым и мастеровитым соперницам.
— То есть можно говорить о том, что проблемы Кузнецовой связаны не с функциональной готовностью, а с психологией?
— Да, именно так. В
— Еще перед началом «Ролан Гаррос»
— Теоретически, да. Но практика показывает другое. Например, я очень рад за Дашу Касаткину, которая, будучи еще далеко не сложившимся игроком, прошла уже два круга.
Но если исходить из опыта, статуса и кондиций, то Кузнецова действительно достойна побороться за победу на «Ролан Гаррос».
Но, опять же, Света может в любой момент придумать себе трудности.
— Сегодня россиянин Карен Хачанов выбил из турниров именитого чеха Томаша Бердыха. Что скажете о выступлении нашего спортсмена?
— Меня очень радует эта победа и сама игра Хачанова. Видно, что у него есть хорошие перспективы. Конечно, в теннисе очень важен опыт, но он его еще наберет. Главное, что он переиграл Бердыха достаточно чисто, грамотно использовав свои игровые козыри. Пожалуй, Бердыху впервые на столь ранней стадии пришлось
Чех не справился с темпом, который ему предложил Хачанов.
Карен здорово подавал и отлично забивал, причем как с правой, так и с левой. Вообще, Карен обладает далеко не классическим хлестким ударом справа, чем активно пользуется.
— Судя по всему, у Хачанова, несмотря на столь юный возраст, проблем с психологией нет? 21-летний парень легко справляется с ролью первой ракетки России и не боится играть с позиции силы.
— Об этом пока рано говорить. С соперниками калибра Бердыха играть как раз легко. Никто бы ничего не спросил с Карена за проигрыш. Характер теннисиста проявляется в матчах с равными и более слабыми соперниками.
Важно, чтобы Хачанов не оступился, как Макарова, глупо вылетевшая из турнира после победы в первом круге над Анжеликой Кербер.
Если россиянин сохранит стабильность в матчах с менее именитыми соперниками, тогда о нем можно будет говорить, как о действительно сформировавшемся теннисисте.
— В случае победы в третьем круге Хачанову предстоит встретиться с победителем пары Энди Маррей — Хуан Мартин Дель Потро. Можно ли будет считать выход в 1/8 финала успехом для россиянина?
— Наиболее показательным для Карена станет матч третьего круга (с американцем Джоном Иснером — «Газета.Ru»). Если Хачанов сумеет пройти в 1/8 финала — это уже будет хороший результат. Что касается Маррея и Дель Потро, то их, конечно, Карен вряд ли сможет одолеть. Это соперники принципиально иного уровня, чем тот же Бердых. Это как раз тот случай, когда важнейшую роль сыграет опыт, которого у Карена пока нет. Но, опять же, в психологическом плане с любым из этих двоих Хачанову будет намного проще
— Елена Веснина сегодня одолела представляющую США Дарью Лепченко. Каковы ваши впечатления от игры россиянки?
— Лена — молодец. Там был длинный первый сет, затяжная борьба, с которой она справилась. Она ведь еще совсем недавно позиционировалась, в первую очередь, как парный игрок. Сейчас, кажется, у нее самой получилось взглянуть на себя новыми глазами.
— Перед «Ролан Гаррос» Веснина выступила на пяти грунтовых турнирах, ни на одном из которых не сумела пройти дальше второго круга. С чем,
— Важно помнить, что, по большому счету, Лена еще не состоялась как одиночный игрок.
На мой взгляд, начало ее пути было положено только в прошлом году, когда у нее пошли первые достижения в одиночном разряде. Неприятная тенденция перед «Ролан Гаррос» говорит, в том числе, и о том, что соперницы стали воспринимать ее гораздо серьезнее. Ну и, опять же, ей еще только предстоит преодолеть саму себя и обрести уверенность в собственных силах. Ей есть есть, чем играть, поэтому, думаю, успехи к ней еще придут. У Весниной нет такой мощи, как у Шараповой или Серены Вильямс, но она — универсальный игрок, играющий на очень приличном уровне.
— То есть ее довольно поздний переход из парников в одиночники сыграл свою роль?
— Думаю, что так. Но я уверен, что Лена еще прибавит.
— Дарья Касаткина сегодня взяла верх над чешкой Маркетой Вондроушовой. Можно ли сказать, что россиянка поймала кураж?
— Вообще, нынешние достижения Касаткиной говорят о том, что она — уже настоящий игрок.
Она прекрасно ориентируется на корте и борется за каждый мяч, всегда сохраняет концентрацию внимания. Важно помнить о ее возрасте (Касаткиной 20 лет — «Газета.Ru»). Она еще очень молода, и ей есть, куда расти. Верю, что она будет прибавлять и подберется в рейтинге поближе к десятке. Далеко не каждая опытная спортсменка способна показывать результаты, которые демонстрирует Даша. Уверен, через
— Можно ли говорить, что, несмотря на юный возраст, Касаткина — более сформировавшаяся теннисистка, чем Веснина?
— На мой взгляд, Касаткина — человек, которому очень много дано от природы. Плюс к этому у нее уже есть характер и хорошо развитый игровой интеллект, позволяющий ей читать действия соперника и принимать неожиданные решения. Я верю, что ее звезда еще взойдет.
— Каковы ее перспективы на конкретно этом турнире?
— Тут от великого до смешного один шаг. В принципе, она способна забраться достаточно высоко. Если она продолжит показывать свои бойцовские качества, то, конечно, шансы у нее есть.
— А вот Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на «Ролан Гаррос», проиграв представительнице Парагвая
— Сильная сторона Павлюченковой — удары. Если у нее идут удары и она хорошо настроена, она побеждает. Если же она начинает сбиваться, у нее сразу появляются невынужденные ошибки,
Насте для больших побед не хватает универсализма, хоть она и выигрывала
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter