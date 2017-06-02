Янчук: Кузнецова достойна победы на «Ролан Гаррос»

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— Довольно сложный матч сыграла Светлана Кузнецова с француженкой Осеан Доден. Можно ли сделать какие-то выводы о ее общей готовности к турниру?

— Как правило, Света всегда пребывает в хорошей форме. Она обстоятельно и со всей серьезностью готовится к любым соревнованиям. Также стоит сказать, что Кузнецова — человек амбициозный. Класс ее игры достаточно высок. Ее беда в том, что она зачастую борется не с оппонентом, а сама с собой.

Можно сказать, что ее главный враг — она сама.

Это нередко осложняет для нее ход матчей. Появляются невынужденные ошибки, упускается, казалось бы, очевидное преимущество. Если Света справляется с собой, то она, как правило, побеждает. В противном случае она может проиграть гораздо менее именитым и мастеровитым соперницам.

— То есть можно говорить о том, что проблемы Кузнецовой связаны не с функциональной готовностью, а с психологией?

— Да, именно так. В общем-то, как и у многих других теннисистов. Побеждают всегда те, кто способен стабильно показывать свою лучшую игру.

— Еще перед началом «Ролан Гаррос» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе говорила, что именно Кузнецова — наша главная надежда на турнире. Согласны с этим утверждением?

— Теоретически, да. Но практика показывает другое. Например, я очень рад за Дашу Касаткину, которая, будучи еще далеко не сложившимся игроком, прошла уже два круга.

Но если исходить из опыта, статуса и кондиций, то Кузнецова действительно достойна побороться за победу на «Ролан Гаррос».

Но, опять же, Света может в любой момент придумать себе трудности.

— Сегодня россиянин Карен Хачанов выбил из турниров именитого чеха Томаша Бердыха. Что скажете о выступлении нашего спортсмена?

— Меня очень радует эта победа и сама игра Хачанова. Видно, что у него есть хорошие перспективы. Конечно, в теннисе очень важен опыт, но он его еще наберет. Главное, что он переиграл Бердыха достаточно чисто, грамотно использовав свои игровые козыри. Пожалуй, Бердыху впервые на столь ранней стадии пришлось по-настоящему тяжело.

Чех не справился с темпом, который ему предложил Хачанов.

Карен здорово подавал и отлично забивал, причем как с правой, так и с левой. Вообще, Карен обладает далеко не классическим хлестким ударом справа, чем активно пользуется.

— Судя по всему, у Хачанова, несмотря на столь юный возраст, проблем с психологией нет? 21-летний парень легко справляется с ролью первой ракетки России и не боится играть с позиции силы.

— Об этом пока рано говорить. С соперниками калибра Бердыха играть как раз легко. Никто бы ничего не спросил с Карена за проигрыш. Характер теннисиста проявляется в матчах с равными и более слабыми соперниками.

Важно, чтобы Хачанов не оступился, как Макарова, глупо вылетевшая из турнира после победы в первом круге над Анжеликой Кербер.

Если россиянин сохранит стабильность в матчах с менее именитыми соперниками, тогда о нем можно будет говорить, как о действительно сформировавшемся теннисисте.

— В случае победы в третьем круге Хачанову предстоит встретиться с победителем пары Энди Маррей — Хуан Мартин Дель Потро. Можно ли будет считать выход в 1/8 финала успехом для россиянина?

— Наиболее показательным для Карена станет матч третьего круга (с американцем Джоном Иснером — «Газета.Ru»). Если Хачанов сумеет пройти в 1/8 финала — это уже будет хороший результат. Что касается Маррея и Дель Потро, то их, конечно, Карен вряд ли сможет одолеть. Это соперники принципиально иного уровня, чем тот же Бердых. Это как раз тот случай, когда важнейшую роль сыграет опыт, которого у Карена пока нет. Но, опять же, в психологическом плане с любым из этих двоих Хачанову будет намного проще из-за отсутствия серьезного груза ответственности за результат.

— Елена Веснина сегодня одолела представляющую США Дарью Лепченко. Каковы ваши впечатления от игры россиянки?

— Лена — молодец. Там был длинный первый сет, затяжная борьба, с которой она справилась. Она ведь еще совсем недавно позиционировалась, в первую очередь, как парный игрок. Сейчас, кажется, у нее самой получилось взглянуть на себя новыми глазами.

— Перед «Ролан Гаррос» Веснина выступила на пяти грунтовых турнирах, ни на одном из которых не сумела пройти дальше второго круга. С чем, по-вашему, была связана столь неприятная тенденция?

— Важно помнить, что, по большому счету, Лена еще не состоялась как одиночный игрок.

На мой взгляд, начало ее пути было положено только в прошлом году, когда у нее пошли первые достижения в одиночном разряде. Неприятная тенденция перед «Ролан Гаррос» говорит, в том числе, и о том, что соперницы стали воспринимать ее гораздо серьезнее. Ну и, опять же, ей еще только предстоит преодолеть саму себя и обрести уверенность в собственных силах. Ей есть есть, чем играть, поэтому, думаю, успехи к ней еще придут. У Весниной нет такой мощи, как у Шараповой или Серены Вильямс, но она — универсальный игрок, играющий на очень приличном уровне.

— То есть ее довольно поздний переход из парников в одиночники сыграл свою роль?

— Думаю, что так. Но я уверен, что Лена еще прибавит.

— Дарья Касаткина сегодня взяла верх над чешкой Маркетой Вондроушовой. Можно ли сказать, что россиянка поймала кураж?

— Вообще, нынешние достижения Касаткиной говорят о том, что она — уже настоящий игрок.

Она прекрасно ориентируется на корте и борется за каждый мяч, всегда сохраняет концентрацию внимания. Важно помнить о ее возрасте (Касаткиной 20 лет — «Газета.Ru»). Она еще очень молода, и ей есть, куда расти. Верю, что она будет прибавлять и подберется в рейтинге поближе к десятке. Далеко не каждая опытная спортсменка способна показывать результаты, которые демонстрирует Даша. Уверен, через пару-тройку лет она уже будет совсем рядом с топ-10, а может уже и в ней.

— Можно ли говорить, что, несмотря на юный возраст, Касаткина — более сформировавшаяся теннисистка, чем Веснина?

— На мой взгляд, Касаткина — человек, которому очень много дано от природы. Плюс к этому у нее уже есть характер и хорошо развитый игровой интеллект, позволяющий ей читать действия соперника и принимать неожиданные решения. Я верю, что ее звезда еще взойдет.

— Каковы ее перспективы на конкретно этом турнире?

— Тут от великого до смешного один шаг. В принципе, она способна забраться достаточно высоко. Если она продолжит показывать свои бойцовские качества, то, конечно, шансы у нее есть.

— А вот Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на «Ролан Гаррос», проиграв представительнице Парагвая Сепеде-Ройг. В чем причина поражения россиянки?

— Сильная сторона Павлюченковой — удары. Если у нее идут удары и она хорошо настроена, она побеждает. Если же она начинает сбиваться, у нее сразу появляются невынужденные ошибки, из-за которых она нередко проигрывает. К сожалению,