Элина Свитолина: Рада, что смогла переломить ход поединка

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«Мне не доводилось встречаться с Цветаной, но я видела много матчей с её участием, поэтому знала, чего мне ожидать. В нашем поединке она показала очень хорошую игру, причём действовала великолепно уже со старта.

Вообще, Пиронкова здорово играет на приёме, потому не стоит удивляться такому количеству брейков. Концовка первой партии мне откровенно не удалась, поэтому я очень рада, что смогла прибавить во втором сете и перехватить инициативу.

В ключевые моменты встречи я сумела собраться и показать ту игру, которую должна. В первой партии соперница играла потрясающе, пробивала точно по линиям, даже сетка — и та была на её стороне. Я просто ждала своего шанса и рада, что в итоге он мне предоставился, — цитирует Элину пресс-служба WTA.

«Часто видимся с Магдой на различных соревнованиях. Знакома с её манерой игры и хорошо подготовлюсь к нашему поединку. Завтра проведу тренировку, поработаю над отдельными компонентами игры и немного отдохну», — добавила Свитолина.