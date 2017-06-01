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1 июня 2017, 23:45 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Рада, что смогла переломить ход поединка

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над болгаркой Цветаной Пиронковой во втором раунде «Ролан Гаррос», а также поделилась ожиданиями от противостояния с полькой Магдой Линетт.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина прокомментировала свою победу над болгаркой <span class=error>Цветаной</span> <span class=error>Пиронковой</span> во втором раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> а также поделилась ожиданиями от противостояния с полькой Магдой <span class=error>Линетт</span>. Увеличить
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«Мне не доводилось встречаться с Цветаной, но я видела много матчей с её участием, поэтому знала, чего мне ожидать. В нашем поединке она показала очень хорошую игру, причём действовала великолепно уже со старта.

Вообще, Пиронкова здорово играет на приёме, потому не стоит удивляться такому количеству брейков. Концовка первой партии мне откровенно не удалась, поэтому я очень рада, что смогла прибавить во втором сете и перехватить инициативу.

В ключевые моменты встречи я сумела собраться и показать ту игру, которую должна. В первой партии соперница играла потрясающе, пробивала точно по линиям, даже сетка — и та была на её стороне. Я просто ждала своего шанса и рада, что в итоге он мне предоставился, — цитирует Элину пресс-служба WTA.

«Часто видимся с Магдой на различных соревнованиях. Знакома с её манерой игры и хорошо подготовлюсь к нашему поединку. Завтра проведу тренировку, поработаю над отдельными компонентами игры и немного отдохну», — добавила Свитолина.

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