Екатерина Александрова: После проигранной подачи руки опустились
Екатерина Александрова дала бой второй «сеяной» Каролине Плишковой на центральном корте Roland Garros — арене имени Филиппа Шатрие, но потерпела поражение в трех сетах — 2:6, 6:4, 3:6.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сыграть на Центральном корте — это всегда большие эмоции. Я еще не переживала такое. Думаю, на будущее полезный опыт. В целом матч, мне кажется, получился неплохой. Единственное, в первом сете, наверное, было очень заметно, что я нервничаю. Было очень много ошибок. Во втором мне
— Что оказалось самым сложным в этом матче?
— Адаптироваться к такой большой арене. Атмосфера была абсолютно другая. Все это оказалось для меня в новинку.
— Какой корт был самым большим до этого?
— Даже не знаю. Но он явно был меньше этого (смеется).
— Чему именно этот матч научил вас?
— Нужно работать над подачей, над ее стабильностью, особенной над первой. Снизить количество ошибок при ударах справа и вообще невынужденных. И все равно стараться играть более спокойно.
— На днях вы рассказывали, что вроде научились справляться с эмоциями.
— Да. И вот опять… (улыбается). Пока не получается так хорошо себя контролировать, как хотелось бы.
— Что говорили себе перед матчем?
— Пыталась не думать о том, что у меня могут быть шансы. Иначе, думаю, это только усугубило бы ситуацию. Я пыталась отвлечь себя от мыслей об игре. Старалась наслаждаться моментом, пока я здесь. Хотела убедить себя, что это простой матч, как тренировочный, что ничего особенного в нем нет, даже не смотря на то, что моя соперница — третья в мире. Хотела попытаться получать удовольствие от игры, я ведь особо ничего не теряла.
— Получилось?
— Немного. В то же время есть осадок грусти от того, что, думаю, не упусти я свою подачу, мог бы быть шанс. Но что теперь поделать.
— Грунт относится к вашим любимым покрытиям?
— Нет. Грунт — это абсолютно не мое. Тут скользко, медленно и грязно. Я предпочитаю более быстрые корты. Хард для меня привычнее. Можно сказать, родное покрытие.
— Ваши ближайшие планы?
— Наверное, завтра еще проведем время в Париже. Потом опять тренировки — нужно работать над ошибками. И новые турниры. Теперь уже на траве.
Мария НИКУЛАШКИНА
из Парижа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter