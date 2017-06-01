Екатерина Александрова: После проигранной подачи руки опустились

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— Сыграть на Центральном корте — это всегда большие эмоции. Я еще не переживала такое. Думаю, на будущее полезный опыт. В целом матч, мне кажется, получился неплохой. Единственное, в первом сете, наверное, было очень заметно, что я нервничаю. Было очень много ошибок. Во втором мне более-менее удалось почувствовать игру, ритм, и все пошло вроде нормально. А в третьей партии меня в самый важный момент подвела подача. После этого я уже не смогла продолжить борьбу, руки немного опустились. Ну, и обратный брейк с такой подачей, как у Плишковой, было сделать нереально. Все равно считаю, что это хороший опыт. Нужно будет учесть ошибки и попытаться их исправить. Но что поделаешь, это игра. Здесь всегда есть победитель и проигравший.

— Что оказалось самым сложным в этом матче?

— Адаптироваться к такой большой арене. Атмосфера была абсолютно другая. Все это оказалось для меня в новинку.

— Какой корт был самым большим до этого?

— Даже не знаю. Но он явно был меньше этого (смеется).

— Чему именно этот матч научил вас?

— Нужно работать над подачей, над ее стабильностью, особенной над первой. Снизить количество ошибок при ударах справа и вообще невынужденных. И все равно стараться играть более спокойно.

— На днях вы рассказывали, что вроде научились справляться с эмоциями.

— Да. И вот опять… (улыбается). Пока не получается так хорошо себя контролировать, как хотелось бы.

— Что говорили себе перед матчем?

— Пыталась не думать о том, что у меня могут быть шансы. Иначе, думаю, это только усугубило бы ситуацию. Я пыталась отвлечь себя от мыслей об игре. Старалась наслаждаться моментом, пока я здесь. Хотела убедить себя, что это простой матч, как тренировочный, что ничего особенного в нем нет, даже не смотря на то, что моя соперница — третья в мире. Хотела попытаться получать удовольствие от игры, я ведь особо ничего не теряла.

— Получилось?

— Немного. В то же время есть осадок грусти от того, что, думаю, не упусти я свою подачу, мог бы быть шанс. Но что теперь поделать.

— Грунт относится к вашим любимым покрытиям?

— Нет. Грунт — это абсолютно не мое. Тут скользко, медленно и грязно. Я предпочитаю более быстрые корты. Хард для меня привычнее. Можно сказать, родное покрытие.

— Ваши ближайшие планы?

— Наверное, завтра еще проведем время в Париже. Потом опять тренировки — нужно работать над ошибками. И новые турниры. Теперь уже на траве.

Мария НИКУЛАШКИНА

из Парижа.