Подвиг Хачанова и трудяга Александрова
«СЭ» подводит итоги пятого игрового дня «Ролан Гаррос».
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ГЕРОЙ ДНЯ.
Карен Хачанов в трех сетах переиграл 13-го «сеянного» Томаша Бердыха (7:5, 6:4, 6:4), что стало, пожалуй, главной сенсацией этого игрового дня в мужской сетке. Пусть чех далек от своей идеальной формы, но на грунте он дошел до финала турнира в Лионе, обыгрывал Милоша Раонича и Жиля Симона, и в этом матче был явным фаворитом.
Хачанов, по его собственным словам, старался четко следовать плану на игру: входить в корт, действовать четко и быстро, чтобы у соперника не было времени на раздумья. Идея сработала — во второй и третьей партии россиянину удавалось довольно быстро сделать брейк. А при стабильно работающей первой подаче, преимущество это всякий раз оказывалось для Бердыха не отыгрываемым. У чеха за всю встречу не было даже ни одного
НЕРВЫ ДНЯ.
Елена Веснина пощекотала поклонникам нервы, проиграв первый сет своего матча против Варвары Лепченко. Подготовка к главному грунтовому турниру у россиянки складывалась непросто — в Мадриде, Риме и Страсбурге она проигрывала в первом же круге, а Штутгарте не прошла дальше второго. Да и в Париже после матча с Беатрис
Лепченко и без того неуступчивая соперница, а тут еще и Елене не сразу удалось войти в игру. Дважды отдав свою подачу, Веснина проиграла первый сет со счетом 4:6. Во втором американка заработала
САМОКРИТИКА ДНЯ.
Энди Маррэю во втором круге противостоял словак Мартин Клижан. Поединок напоминал
А вот четвертая могла преподнести сюрприз. Словак вел со счетом 3:0 и 5:2, подавал на сет, но при большом разнообразии хороших и сложных ударов у Клижана в решающий момент не получалось поставить красивую точку. Итог: 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Энди и в третьем круге его ждет Хуан Мартин Дель Потро.
ОГОРЧЕНИЕ ДНЯ.
Анастасия Павлюченкова должна была обыгрывать Веронику Сепеде Ройг и выходить в следующий круг. Ведь и была по всем расчетам фавориткой, и неоднократно по ходу встречи получала колоссальное игровое преимущество, но часто растрачивала его. Стабильно россиянке удалось провести лишь вторую партию, которую она выиграла со счетом 6:2. В первом сете она внезапно начала ошибаться на своей подаче при счете 5:4, а затем неточности посыпались на
БОРЬБА ДНЯ.
Екатерина Александрова, хоть и проиграла Каролине Плишковой, сумела навязать второму номеру «посева» серьезную борьбу. Россиянка заставила соперницу побегать по корту, причем Александрова не стеснялась рисковать и играть близко к линии, охотно ввязывалась в длинные розыгрыши. В итоге она сумела выиграть второй сет и, если бы не испугалась, вполне могла побороться и за выход в следующий круг. Но продержаться сумела лишь до счета 2:2, а затем
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