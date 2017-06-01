Подвиг Хачанова и трудяга Александрова

ГЕРОЙ ДНЯ.

Карен Хачанов в трех сетах переиграл 13-го «сеянного» Томаша Бердыха (7:5, 6:4, 6:4), что стало, пожалуй, главной сенсацией этого игрового дня в мужской сетке. Пусть чех далек от своей идеальной формы, но на грунте он дошел до финала турнира в Лионе, обыгрывал Милоша Раонича и Жиля Симона, и в этом матче был явным фаворитом.

Хачанов, по его собственным словам, старался четко следовать плану на игру: входить в корт, действовать четко и быстро, чтобы у соперника не было времени на раздумья. Идея сработала — во второй и третьей партии россиянину удавалось довольно быстро сделать брейк. А при стабильно работающей первой подаче, преимущество это всякий раз оказывалось для Бердыха не отыгрываемым. У чеха за всю встречу не было даже ни одного брейк-поинта!

НЕРВЫ ДНЯ.

Елена Веснина пощекотала поклонникам нервы, проиграв первый сет своего матча против Варвары Лепченко. Подготовка к главному грунтовому турниру у россиянки складывалась непросто — в Мадриде, Риме и Страсбурге она проигрывала в первом же круге, а Штутгарте не прошла дальше второго. Да и в Париже после матча с Беатрис Хаддад-Майя оставалось много вопросов.

Лепченко и без того неуступчивая соперница, а тут еще и Елене не сразу удалось войти в игру. Дважды отдав свою подачу, Веснина проиграла первый сет со счетом 4:6. Во втором американка заработала брейк-поинт, и стало совсем тревожно, но один хороший розыгрыш, немного везения и классный укороченный перевернули ход игры. Следом Веснина взяла подачу соперницы, выиграла эту партию, а следующую и вовсе взяла под ноль.

САМОКРИТИКА ДНЯ.

Энди Маррэю во втором круге противостоял словак Мартин Клижан. Поединок напоминал чем-то встречу британца с Андреем Кузнецовым: поигранный сет — правда, на этот раз не второй, а первый, много критики в свой адрес, воззвания к Ивану Лендлу. Американский тренер оставался непроницаем, а вот Клижан во второй и третьей партии заметно нервничал и много ошибался. Неудивительно, что закончились они с одинаковым счетом 6:2 в пользу Маррэя.

А вот четвертая могла преподнести сюрприз. Словак вел со счетом 3:0 и 5:2, подавал на сет, но при большом разнообразии хороших и сложных ударов у Клижана в решающий момент не получалось поставить красивую точку. Итог: 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Энди и в третьем круге его ждет Хуан Мартин Дель Потро.

ОГОРЧЕНИЕ ДНЯ.

Анастасия Павлюченкова должна была обыгрывать Веронику Сепеде Ройг и выходить в следующий круг. Ведь и была по всем расчетам фавориткой, и неоднократно по ходу встречи получала колоссальное игровое преимущество, но часто растрачивала его. Стабильно россиянке удалось провести лишь вторую партию, которую она выиграла со счетом 6:2. В первом сете она внезапно начала ошибаться на своей подаче при счете 5:4, а затем неточности посыпались на тай-брейке. Cделав брейк в начале третьего, Анастасия следом отдала две свои подачи. И расклеилась. Парагвайская теннисистка в концовке действовала здорово, но во многом это была уверенность, которую ей подарила сама Павлюченкова.

БОРЬБА ДНЯ.