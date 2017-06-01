Мэдисон Киз покидает Открытый чемпионат Франции, проиграв 290-й ракетке мира
Американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер второго раунда «Ролан Гаррос», уступив в трёх партиях хорватке Петре Мартич, — 6/3, 3/6, 1/6.
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За 1 час 39 минут поединка 13-я ракетка мира, 22-летняя Киз, трижды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. 26-летняя Петра, занимающая 290-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть
В третьем круге соревнований Мартич померится силами с латвийкой Анастасией Севастовой.
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