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https://sport.mail.ru/news/tennis/29951675/
1 июня 2017, 22:39 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз покидает Открытый чемпионат Франции, проиграв 290-й ракетке мира

Американская теннисистка Мэдисон Киз не смогла преодолеть барьер второго раунда «Ролан Гаррос», уступив в трёх партиях хорватке Петре Мартич, — 6/3, 3/6, 1/6.

Американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> не смогла преодолеть барьер второго раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уступив в трёх партиях хорватке Петре <span class=error>Мартич</span> — 6/3 3/6 1/6. Увеличить
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За 1 час 39 минут поединка 13-я ракетка мира, 22-летняя Киз, трижды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. 26-летняя Петра, занимающая 290-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть брейк-пойнтов, один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге соревнований Мартич померится силами с латвийкой Анастасией Севастовой.
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