Елена Веснина: Пришлось просить ледяное полотенце
Елена Веснина свой второй матч на Roland Garros выиграла в трех сетах.
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На этот раз — у старой знакомой Варвары Лепченко (4:6, 6:3, 6:0). После матча россиянка рассказала о непростом пути к победе, аномальной парижской жаре и победе Карена Хачанова.
— Получилось, что и первый, и второй матчи на Roland Garros для меня оказались достаточно сложными, — начала Веснина. — Сегодня не удалось сразу войти в игру, но и Варя действовала неплохо. Здорово подавала — с высоким процентом попадания первого мяча. У нас до этого были матчи, и я, в принципе, помнила, как она играет и за счет чего я раньше побеждала. Понимала, что нужно делать, но в первом сете действовала не очень здорово, немного торопилась на своих подачах, начинала форсировать события, и
Но во
— Получается, жара вас не измотала?
— Тут жарко, конечно. Даже пришлось попросить ледяное полотенце. И когда я это сделала, поняла, что это произошло на Roland Garros, наверное, впервые в жизни. На меня еще боллбои так странно посмотрели. Кажется, такой жары никогда не было в Париже. Но на самом деле, я люблю, когда жарко, только бы не холод и не дождь. В теплую погоду гораздо приятнее играть. Надо просто приспособиться к такой погоде, а поскольку она была такой всю неделю, то организм уже подстроился.
— С каким настроением выходили вчера на парный матч после поражения Екатерины Макаровой в одиночном разряде?
— С нормальным настроением. Это же рабочий момент. Конечно, неприятно играть парный матч сразу после того, как проигрываешь одиночку. Но мы с Катей поговорили.
— Соперницу по третьему кругу себе выбирать не будете?
— Тут тяжело выбирать (улыбается). Сорана Кирстя показывала хорошие результаты именно на Roland Garros, а Карла
— За Карена Хачанова, обыгравшего Томаша Бердыха, порадовались?
— Я смотрела первый сет, как раз, когда готовилась к своему матчу. Карен как раз выиграл первый сет. Я
— От любимого микста вы отказались, потому что нагрузка в одиночке и паре слишком велика?
— Да, очень тяжело вытаскивать три разряда. Я предупредила Бруну (Соареша. — Прим. М. Н.). Он нас с Катей пытался заставить выступить с ним. Сказал: «Если не с тобой, то с тобой». Но Кате тоже пришлось ему отказать. В такую жаркую погоду отдаешь очень много сил, даже просто тренируясь, и восстанавливаться тяжело.
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