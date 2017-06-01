Елена Веснина: Пришлось просить ледяное полотенце

На этот раз — у старой знакомой Варвары Лепченко (4:6, 6:3, 6:0). После матча россиянка рассказала о непростом пути к победе, аномальной парижской жаре и победе Карена Хачанова.

— Получилось, что и первый, и второй матчи на Roland Garros для меня оказались достаточно сложными, — начала Веснина. — Сегодня не удалось сразу войти в игру, но и Варя действовала неплохо. Здорово подавала — с высоким процентом попадания первого мяча. У нас до этого были матчи, и я, в принципе, помнила, как она играет и за счет чего я раньше побеждала. Понимала, что нужно делать, но в первом сете действовала не очень здорово, немного торопилась на своих подачах, начинала форсировать события, и из-за этого посыпались ошибки.

Но во втором-третьем сетах получилось собраться, сразу же повести в счете. Было очень важно сделать ранний брейк. Потому что взять ее подачу было сегодня не так-то просто. В нужные моменты она подавала в угол, чуть ли не эйсы. А прием — это ее сильная сторона. В третьем же сете на первый план вышла физическая готовность. Я себя чувствую очень хорошо. В третьей партии ощущала даже, скорее, не усталость, а прилив сил.

— Получается, жара вас не измотала?

— Тут жарко, конечно. Даже пришлось попросить ледяное полотенце. И когда я это сделала, поняла, что это произошло на Roland Garros, наверное, впервые в жизни. На меня еще боллбои так странно посмотрели. Кажется, такой жары никогда не было в Париже. Но на самом деле, я люблю, когда жарко, только бы не холод и не дождь. В теплую погоду гораздо приятнее играть. Надо просто приспособиться к такой погоде, а поскольку она была такой всю неделю, то организм уже подстроился.

— С каким настроением выходили вчера на парный матч после поражения Екатерины Макаровой в одиночном разряде?

— С нормальным настроением. Это же рабочий момент. Конечно, неприятно играть парный матч сразу после того, как проигрываешь одиночку. Но мы с Катей поговорили. Все-таки в своей карьере сталкивались с такой ситуацией уже много раз. Хорошо, что выиграли быстро и соперницы были не самые именитые. Мы, если честно, вообще не знали, кто они. Хорошо, что ничего не затянулась, и у Кати сейчас есть время прийти в себя.

— Соперницу по третьему кругу себе выбирать не будете?

— Тут тяжело выбирать (улыбается). Сорана Кирстя показывала хорошие результаты именно на Roland Garros, а Карла Суарес-Наварро вообще признанный грунтовый специалист. Я проиграла ей, по-моему, последние три матча, даже на харде. Но, скажем так, во всех тех поединках я была не в лучшем состоянии и действовала не в лучшем ключе. А сейчас совсем другая ситуация. Это же Roland Garros, здесь всем хочется победить, и я надеюсь, что у меня получится пройти дальше.

— За Карена Хачанова, обыгравшего Томаша Бердыха, порадовались?

— Я смотрела первый сет, как раз, когда готовилась к своему матчу. Карен как раз выиграл первый сет. Я почему-то думала: «Самое главное взять первую партию». Мне казалось, что это психологически очень важно для Карена в игре с таким зубром, который в туре уже много лет. Мне сказали, он в трех сетах выиграл? Очень хорошая победа для него.

— От любимого микста вы отказались, потому что нагрузка в одиночке и паре слишком велика?

— Да, очень тяжело вытаскивать три разряда. Я предупредила Бруну (Соареша. — Прим. М. Н.). Он нас с Катей пытался заставить выступить с ним. Сказал: «Если не с тобой, то с тобой». Но Кате тоже пришлось ему отказать. В такую жаркую погоду отдаешь очень много сил, даже просто тренируясь, и восстанавливаться тяжело.