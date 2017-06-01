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https://sport.mail.ru/news/tennis/29951597/
1 июня 2017, 22:27 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске сыграет с Гаэлем Монфисом в третьем раунде «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Ришар Гаске преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции, нанеся поражение в трёх сетах доминиканцу Виктору Эстрелье, — 6/1, 6/0, 6/4.

Французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции нанеся поражение в трёх сетах доминиканцу Виктору <span class=error>Эстрелье</span> — 6/1 6/0 6/4. Увеличить
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Матч продлился 1 час 43 минуты. 25-я ракетка мира, 30-летний Ришар, сделал шесть брейков и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 36-летний Эстрелья, занимающий 90-ю позицию в мировой классификации, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В третьем круге турнира Гаске померится силами со своим соотечественником Гаэлем Монфисом.
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