Ришар Гаске сыграет с Гаэлем Монфисом в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Французский теннисист Ришар Гаске преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции, нанеся поражение в трёх сетах доминиканцу Виктору Эстрелье, — 6/1, 6/0, 6/4.
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Матч продлился 1 час 43 минуты. 25-я ракетка мира, 30-летний Ришар, сделал шесть брейков и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 36-летний Эстрелья, занимающий 90-ю позицию в мировой классификации, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
В третьем круге турнира Гаске померится силами со своим соотечественником Гаэлем Монфисом.
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