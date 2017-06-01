Ришар Гаске сыграет с Гаэлем Монфисом в третьем раунде «Ролан Гаррос»

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Матч продлился 1 час 43 минуты. 25-я ракетка мира, 30-летний Ришар, сделал шесть брейков и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 36-летний Эстрелья, занимающий 90-ю позицию в мировой классификации, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В третьем круге турнира Гаске померится силами со своим соотечественником Гаэлем Монфисом.