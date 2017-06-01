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1 июня 2017, 21:38 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Фернандо Вердаско в пяти сетах одолел Пьера-Юге Эрбера

Испанский теннисист Фернандо Вердаско преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции, победив в пяти партиях хозяина кортов Пьера-Юге Эрбера, — 6/3, 3/6, 4/6, 6/3, 6/3.

Испанский теннисист <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции победив в пяти партиях хозяина кортов <nobr>Пьера-Юге</nobr> <span class=error>Эрбера</span> — 6/3 3/6 4/6 6/3 6/3. Увеличить
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За 3 часа 29 минут матча 37-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, сделал по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 26-летний Эрбер, занимающий 82-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брал подачу оппонента, выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге соревнований Вердаско сразится с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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