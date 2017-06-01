«Ролан Гаррос». Фернандо Вердаско в пяти сетах одолел Пьера-Юге Эрбера
Испанский теннисист Фернандо Вердаско преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Франции, победив в пяти партиях хозяина кортов
Пьера-Юге Эрбера, — 6/3, 3/6, 4/6, 6/3, 6/3.
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За 3 часа 29 минут матча 37-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, сделал по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 26-летний Эрбер, занимающий 82-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брал подачу оппонента, выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В третьем круге соревнований Вердаско сразится с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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