«Ролан Гаррос». Фернандо Вердаско в пяти сетах одолел Пьера-Юге Эрбера

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За 3 часа 29 минут матча 37-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, сделал по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 26-летний Эрбер, занимающий 82-ю позицию мировой табели о рангах, три раза брал подачу оппонента, выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге соревнований Вердаско сразится с уругвайцем Пабло Куэвасом.