Украинка Свитолина выиграла матч первого раунда в миксте на Открытом чемпионате Франции

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Матч завершился со счетом 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте всего 50 минут, на протяжении которых дуэт с участием украинки имел полное преимущество.

Украинка и новозеландец выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки, реализовали 4 из 7 брейк-поинтов и выиграли 54 розыгрыша мячей при 39 у соперников.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина вышла в третий круг одиночных соревнований у женщин, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии.