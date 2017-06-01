Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29951137/
1 июня 2017, 21:27 | Теннис | УНИАН

Украинка Свитолина выиграла матч первого раунда в миксте на Открытом чемпионате Франции

В Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина в дуэте с Максимом Ситаком из Новой Зеландии обыграли пару Миртиль Жорж / Жоффрей Бланкано из Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Наша спортсменка выступает в дуэте с Артемом <span class=error>Ситаком</span> из Новой Зеландии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте всего 50 минут, на протяжении которых дуэт с участием украинки имел полное преимущество.

Украинка и новозеландец выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки, реализовали 4 из 7 брейк-поинтов и выиграли 54 розыгрыша мячей при 39 у соперников.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина вышла в третий круг одиночных соревнований у женщин, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
01 июня

Визовая либерализация является давно заслуженной наградой для Украины за важные реформы - Хан

Евросоюз не отменит санкции против РФ, пока не будут выполнены Минские соглашения - Хан

Понюхали пороха: появилось видео посвящения на Львовщине курсантов в артиллеристы