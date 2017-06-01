Париж. Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во втором раунде соревнований

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За 2 часа 20 минут, проведённых на корте, 17-я ракетка мира, 25-летняя Анастасия, семь раз брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и одну двойную ошибку. Её ровесница Вероника, занимающая 97-ю строчку мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, выполнила два эйса и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.