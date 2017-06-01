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https://sport.mail.ru/news/tennis/29951121/
1 июня 2017, 21:25 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во втором раунде соревнований

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга «Ролан Гаррос», проиграв в трёх сетах парагвайке Веронике Сепеде Роиг, — 6/7 (4), 6/2, 4/6.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> проиграв в трёх сетах парагвайке Веронике <span class=error>Сепеде</span> <span class=error>Роиг</span> — 6/7 (4) 6/2 4/6. Увеличить
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За 2 часа 20 минут, проведённых на корте, 17-я ракетка мира, 25-летняя Анастасия, семь раз брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и одну двойную ошибку. Её ровесница Вероника, занимающая 97-ю строчку мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, выполнила два эйса и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде турнира Сепеде Роиг будет противостоять колумбийке Мариане Дуке-Марино, победившей словачку Магдалену Рыбарикову, — 1/6, 6/3, 8/6.
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