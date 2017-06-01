«Ролан Гаррос». Карла Суарес Наварро взяла верх над Сораной Кырстей
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции, победив в двух сетах румынку Сорану Кырстю, — 7/5, 6/4.
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За 1 час 29 минут матча 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть
В третьем круге турнира Суарес Наварро померится силами с россиянкой Еленой Весниной.
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