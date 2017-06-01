«Ролан Гаррос». Карла Суарес Наварро взяла верх над Сораной Кырстей

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За 1 час 29 минут матча 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 27-летняя Кырстя, занимающая 64-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и одну двойную ошибку. Испанка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:4.

В третьем круге турнира Суарес Наварро померится силами с россиянкой Еленой Весниной.