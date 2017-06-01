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https://sport.mail.ru/news/tennis/29950997/
1 июня 2017, 21:10 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Карла Суарес Наварро взяла верх над Сораной Кырстей

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции, победив в двух сетах румынку Сорану Кырстю, — 7/5, 6/4.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции победив в двух сетах румынку <span class=error>Сорану</span> <span class=error>Кырстю</span> — 7/5 6/4. Увеличить
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За 1 час 29 минут матча 23-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 27-летняя Кырстя, занимающая 64-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и одну двойную ошибку. Испанка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:4.

В третьем круге турнира Суарес Наварро померится силами с россиянкой Еленой Весниной.
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