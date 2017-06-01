Каролина Плишкова сломила сопротивление Екатерины Александровой на Roland Garros

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Поединок продлился 1 час 41 минуту. Третья ракетка мира, 25-летняя Каролина, сделала четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 22-летняя Александрова, занимающая 86-е место мировой классификации, дважды брала подачу соперницы, совершила шесть эйсов и пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем раунде турнира Плишкова сыграет с немкой Кариной Виттхёфт.