Хуан Мартин Дель Потро: Сделал то, что подсказывали чувства

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«Мне до сих пор не по себе после такой непростой ситуации. Хочу пожелать Николасу скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро восстановится, ведь Альмагро — классный игрок, и его будет не хватать в Туре. Мне было очень тяжело видеть, как страдает и плачет мой друг. Хочется верить, что всё обойдётся.