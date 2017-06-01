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https://sport.mail.ru/news/tennis/29950885/
1 июня 2017, 20:57 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро: Сделал то, что подсказывали чувства

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал свой поступок после окончания поединка с испанцем Николасом Альмагро, когда он пошёл утешать соперника, не сумевшего продолжить встречу из-за травмы.

Аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> прокомментировал свой поступок после окончания поединка с испанцем <span class=error>Николасом</span> Альмагро когда он пошёл утешать соперника не сумевшего продолжить встречу <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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«Мне до сих пор не по себе после такой непростой ситуации. Хочу пожелать Николасу скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро восстановится, ведь Альмагро — классный игрок, и его будет не хватать в Туре. Мне было очень тяжело видеть, как страдает и плачет мой друг. Хочется верить, что всё обойдётся.

Подошёл к Нико и постарался найти для него какие-то добрые слова. Напомнил ему о семье и ребёнке. Старался делать то, что чувствовал. По сути, теннис — это не главное. Уверен, что он сможет решить все проблемы и вернуться ещё сильнее, чем был, — цитирует Дель Потро пресс-служба АТР.
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