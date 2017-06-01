Хуан Мартин Дель Потро: Сделал то, что подсказывали чувства
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал свой поступок после окончания поединка с испанцем Николасом Альмагро, когда он пошёл утешать соперника, не сумевшего продолжить встречу
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне до сих пор не по себе после такой непростой ситуации. Хочу пожелать Николасу скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро восстановится, ведь Альмагро — классный игрок, и его будет не хватать в Туре. Мне было очень тяжело видеть, как страдает и плачет мой друг. Хочется верить, что всё обойдётся.
Подошёл к Нико и постарался найти для него
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