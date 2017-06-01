Париж. Карина Виттхёфт оказалась сильнее Полин Парментье
Немецкая теннисистка Карина Виттхёфт преодолела барьер второго раунда «Ролан Гаррос», победив в двух партиях француженку Полин Парментье, — 6/4, 7/6 (5).
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Матч продолжался 1 час 59 минут. 73-й номер рейтинга WTA, 22-летняя Карина, реализовала четыре
В третьем круге соревнований Виттхёфт померится силами либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с россиянкой Екатериной Александровой.
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