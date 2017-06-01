Париж. Карина Виттхёфт оказалась сильнее Полин Парментье

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Матч продолжался 1 час 59 минут. 73-й номер рейтинга WTA, 22-летняя Карина, реализовала четыре брейк-пойнта и дважды ошибалась при подаче. 31-летняя Парментье, занимающая 81-е место в мировой классификации, три раза брала подачу соперницы, выполнила один эйс и сделала три двойные ошибки. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В третьем круге соревнований Виттхёфт померится силами либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с россиянкой Екатериной Александровой.